FC Internazionale przeciwko Genoa CFC – Serie A 2026/27 — Marco Luzzani / getty Na zdjęciu: FC Internazionale przeciwko Genoa CFC – Serie A 2026/27

Inter – Genoa: trzy gole przed przerwą, Thuram dopełnił dzieła

W sobotę, 28 listopada, Inter podejmował Genoę na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie w ramach Serie A. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali 4:0, ale zanim rozpoczęli strzelanie, sami musieli poradzić sobie z groźnymi sytuacjami gości.

W 23. i 25. minucie Milutin Osmajić celnie uderzał głową, lecz obie próby zostały obronione. W 26. minucie zatrzymany został także strzał Alessandro Marcandalliego. Genoa nie wykorzystała tego fragmentu spotkania, a niedługo później sama straciła bramkę.

Wynik w 29. minucie otworzył Lautaro Martínez, który skorzystał z podania Andy’ego Dioufa. W 40. minucie asystował Marcusowi Thuramowi, i Inter prowadził już 2:0.

Jeszcze przed przerwą mediolańczycy zadali trzeci cios. W trzeciej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy do siatki trafił Petar Sučić. Goście schodzili więc do szatni z trzybramkową stratą, mimo że wcześniej potrafili zagrozić bramce rywali.

Po zmianie stron Thuram dopełnił dzieła. W 54. minucie zdobył swoją drugą bramkę, ustalając rezultat na 4:0. Duet napastników miał decydujący wpływ na okazałe zwycięstwo gospodarzy.

– Inter, patrząc na całe spotkanie, zasłużył na zwycięstwo – przyznał po meczu Daniele De Rossi, trener Genoi, w rozmowie ze Sky Sport. Pochwalił również Ivana Provedela, podkreślając, że przy okazjach jego zespołu należało docenić interwencje bramkarza, a nie mówić wyłącznie o zmarnowanych szansach.

De Rossi wskazał też problemy swojej drużyny. – Dziś widziałem mniej dokładności w grze piłką i mniejszą presję na zawodniku przy piłce – ocenił. Thuram zwracał natomiast uwagę na dojrzałość, energię i wzajemne wsparcie piłkarzy Interu. – Każdy daje z siebie więcej i właśnie to zrobiliśmy – powiedział na antenie Sky Sport.

Inter – Genoa 4:0 (3:0)

Bramki: Lautaro Martínez 29′, Marcus Thuram 40′, Petar Sučić 45+3′, Marcus Thuram 54′.