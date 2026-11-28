Getafe CF kontra Atlético Madryt – LaLiga EA Sports 2026/27 — Angel Martinez / getty Na zdjęciu: Getafe CF kontra Atlético Madryt – LaLiga EA Sports 2026/27

Álex Baena asystował przy trafieniu Juliána Álvareza

Atlético Madryt pokonało Elche 3:2 w sobotę 28 listopada na Estadio Martínez Valero. Álex Baena rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie i rozegrał 56 minut. Przed przerwą popisał się zagraniem, po którym goście odzyskali dwubramkową przewagę.

W 41. minucie Giuliano Simeone podał z prawej strony do ustawionego w środku Baeny. Pomocnik zagrał piętą do Juliána Álvareza, otwierając mu drogę do bramki. Napastnik wykorzystał okazję i strzałem z pola karnego podwyższył prowadzenie Atlético na 3:1.

Elche odpowiedziało tuż po przerwie. W 48. minucie Buba Sangaré zdobył bramkę kontaktową, ale gospodarze nie zdołali już doprowadzić do wyrównania.

W całym sezonie 2025/26 Baena zanotował dla Atlético trzy asysty w 27 występach w La Lidze. O jego sytuacji w klubie 24 listopada mówił Koke, który zwrócił uwagę na proces adaptacji kolegi z zespołu oraz znaczenie pewności siebie.

– Poprzedni sezon był dla niego okresem dużej adaptacji, ponieważ była to spora zmiana. Mistrzostwa świata oczywiście bardzo pomagają. Wyobraź sobie, że wygrywasz mundial, i pomyśl, z jaką pewnością siebie wróciłbyś do swojej drużyny – powiedział Koke, cytowany przez Into the Calderon.