Zdjęcie kontekstowe: Kacper Trelowski podczas meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy Rakowem Częstochowa a Motorem Lublin w Częstochowie, Polska — Tomasz Karczewski / alamy Na zdjęciu: Kacper Trelowski podczas meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy Rakowem Częstochowa a Motorem Lublin w Częstochowie, Polska

Wisła Kraków zremisowała z Motorem Lublin 1:1

Wisła Kraków podejmowała Motor Lublin w sobotę 28 listopada na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w meczu Ekstraklasy. Kibice długo musieli czekać na bramki, ale końcówka przyniosła dwa trafienia i szybki zwrot sytuacji.

Na otwarcie wyniku trzeba było czekać aż do 79. minuty. Wtedy prowadzenie gospodarzom dał Thody Élie Youan, któremu asystował Frederico Duarte.

Radość krakowian trwała jednak zaledwie cztery minuty. W 83. minucie Paskal Meyer wykorzystał podanie Rony’ego Lopesa i wyrównał na 1:1.

Wynik nie uległ już zmianie. Na tym nie skończyły się jednak kary indywidualne: już po końcowym gwizdku czerwoną kartką został ukarany Marek Bartoš.

Gospodarze zakończyli spotkanie z większą liczbą strzałów – oddali ich 19 wobec 12 po stronie Motoru. Częściej również trafiali w bramkę, notując sześć celnych uderzeń przy czterech ze strony rywali. Przewaga w tych statystykach nie przełożyła się jednak na zwycięstwo. Ostatecznie Wisła musiała zadowolić się remisem, a lublinianie dzięki szybkiej odpowiedzi wywieźli z Krakowa punkt.