Zdjęcie kontekstowe: Heart of Midlothian FC kontra AS Monaco – Liga Konferencji UEFA 2026/27, faza ligowa, 4. kolejka — Zak Mauger / getty Na zdjęciu: Heart of Midlothian FC kontra AS Monaco – Liga Konferencji UEFA 2026/27, faza ligowa, 4. kolejka

Mata i Šulc poza grą w Lyonie. Monaco bez Fatiego i Golovina

W niedzielę 29 listopada Lyon zmierzy się z Monaco na Parc Olympique Lyonnais w meczu Ligue 1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45 czasu polskiego. Carlos Vicens i Filipe Luís muszą przygotować swoje zespoły do tego starcia bez kilku kontuzjowanych zawodników, a gości dodatkowo osłabia zawieszenie Mamadou Coulibaly’ego.

W ekipie gospodarzy nie zagrają Clinton Mata, Tyler Morton, Mohamed Ouedraogo i Pavel Šulc. Mata leczy uraz mięśniowy, a jego powrót do gry przewiduje się za 1–2 tygodnie. Morton zmaga się z kontuzją pachwiny i ma wrócić w lutym 2027 roku. Dłuższa przerwa czeka Ouedraogo, który z powodu urazu kolana ma pauzować do końca czerwca 2027 roku. Z kolei powrót Šulca, który również zmaga się z problemami z kolanem, spodziewany jest na początku stycznia.

Pod znakiem zapytania pozostaje występ Madsa Bidstrupa. Vicens przed spotkaniem wyjaśnił, dlaczego klub ostrożnie podchodzi do jego powrotu. – Wraca do zdrowia, ale nie tak szybko, jak się spodziewaliśmy. Nie będziemy podejmować niepotrzebnego ryzyka, ponieważ nie czuł się jeszcze odpowiednio dobrze – powiedział trener Lyonu, cytowany przez MadeInGones.

Niepewny jest także udział Juliena Duranville’a. Według MadeInGones zawodnik poczuł dyskomfort mięśniowy podczas czwartkowego meczu Ligi Europy z Lillestrøm i został zmieniony w przerwie.

Monaco musi radzić sobie bez Ansu Fatiego, Aleksandra Golovina i Stanisa Idumbo-Muzambo, a także wspomnianego Coulibaly’ego. Fati ma uraz tylnej części uda, a jego powrót przewidywany jest na koniec grudnia. Golovina z gry wyklucza kontuzja łydki, która ma oznaczać jeszcze kilka tygodni przerwy. Idumbo-Muzambo pauzuje z powodu urazu pleców, a na boisko ma wrócić za 1–2 tygodnie. Filipe Luís na konferencji 28 listopada mówił o kłopotach zawodnika z mięśniem lędźwiowym.

Wątpliwości dotyczą też Parisa Brunnera, Philippa Köhna i Mohammeda Salisu. Szkoleniowiec gości zapowiadał absencję Brunnera oraz prawdopodobną niedostępność pozostałej dwójki.

Filipe Luís spodziewa się trudnej przeprawy przede wszystkim ze względu na jakość środka pola Lyonu. W przedmeczowej ocenie trener Monaco zwrócił uwagę na nacisk, jaki zespół Vicensa kładzie na posiadanie piłki. Wskazał też, że rywale czasami korzystają z fałszywej dziewiątki schodzącej do rozegrania, przez co gromadzą wielu zawodników w centrum boiska.

W aktualnej tabeli Ligue 1 Lyon zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 20 punktów po 11 spotkaniach. Monaco rozegrało tyle samo meczów, zgromadziło 17 punktów i jest dziewiąte. Obie drużyny dzielą więc zaledwie trzy punkty.