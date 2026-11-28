Zdjęcie kontekstowe: Maxima Goffi i Nathan Ngoy z Lille świętują zwycięstwo podczas meczu piłkarskiego inauguracyjnej fazy Ligi Mistrzów między Lille a Bayernem Monachium w Lille we Francji, w środę 25 listopada 2026 roku. — Jean-Francois Badias, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Maxima Goffi i Nathan Ngoy z Lille świętują zwycięstwo podczas meczu piłkarskiego inauguracyjnej fazy Ligi Mistrzów między Lille a Bayernem Monachium w Lille we Francji, w środę 25 listopada 2026 roku.

Ligue 1. Rabillard zapewnił Le Mans zwycięstwo nad Lille

Lille w środę 25 listopada pokonało Bayern Monachium 2:1 w Lidze Mistrzów. Trzy dni później zespół wrócił do rywalizacji w Ligue 1, mierząc się na wyjeździe z Le Mans. Sobotnie spotkanie na stadionie MMArena rozstrzygnął Antoine Rabillard, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

W pierwszej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Louis Mafouta wykorzystał podanie Lucasa Buadesa i otworzył wynik, dając Le Mans jednobramkowe prowadzenie do przerwy.

W 61. minucie odpowiedziało Lille. Ayase Ueda wpisał się na listę strzelców po asyście Nathana Ngoya i doprowadził do remisu 1:1.

Decydujący cios padł w 88. minucie. Rabillard zdobył bramkę na 2:1 i zapewnił Le Mans zwycięstwo. Zaliczył znakomite wejście z ławki: spędził na boisku 20 minut, a swój jedyny strzał w tym spotkaniu zamienił na gola.

Dla Lille była to druga kolejna porażka w Ligue 1. Wcześniej zespół przegrał 0:1 z Lyonem, a oba ligowe niepowodzenia rozdzieliła wygrana z Bayernem.

W najnowszej tabeli Lille zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 21 punktów. Le Mans jest natomiast trzynaste i ma na koncie 14 punktów.