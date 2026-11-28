Ligue 1. Rabillard zapewnił Le Mans zwycięstwo nad Lille
Lille w środę 25 listopada pokonało Bayern Monachium 2:1 w Lidze Mistrzów. Trzy dni później zespół wrócił do rywalizacji w Ligue 1, mierząc się na wyjeździe z Le Mans. Sobotnie spotkanie na stadionie MMArena rozstrzygnął Antoine Rabillard, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.
W pierwszej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Louis Mafouta wykorzystał podanie Lucasa Buadesa i otworzył wynik, dając Le Mans jednobramkowe prowadzenie do przerwy.
W 61. minucie odpowiedziało Lille. Ayase Ueda wpisał się na listę strzelców po asyście Nathana Ngoya i doprowadził do remisu 1:1.
Decydujący cios padł w 88. minucie. Rabillard zdobył bramkę na 2:1 i zapewnił Le Mans zwycięstwo. Zaliczył znakomite wejście z ławki: spędził na boisku 20 minut, a swój jedyny strzał w tym spotkaniu zamienił na gola.
Dla Lille była to druga kolejna porażka w Ligue 1. Wcześniej zespół przegrał 0:1 z Lyonem, a oba ligowe niepowodzenia rozdzieliła wygrana z Bayernem.
W najnowszej tabeli Lille zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 21 punktów. Le Mans jest natomiast trzynaste i ma na koncie 14 punktów.