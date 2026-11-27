Zdjęcie kontekstowe: Mouhamed DIOP z Troyes świętuje zdobycie gola podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Troyes a Le Mans na stadionie Stade de l'Aube 31 października 2026 roku w Troyes we Francji. — Baptiste Fernandez/Icon Sport / Jose Romano, Icon Sport / alamy Na zdjęciu: Mouhamed DIOP z Troyes świętuje zdobycie gola podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Troyes a Le Mans na stadionie Stade de l'Aube 31 października 2026 roku w Troyes we Francji.

Nice – Troyes w sobotę o 20:45 na Allianz Rivera

OGC Nice zmierzy się z Troyes w sobotę, 28 listopada, o godzinie 20:45 czasu polskiego. Spotkanie Ligue 1 w sezonie 2026/27 odbędzie się na Allianz Riviera w Nicei.

21 listopada gospodarze ulegli na własnym stadionie Paris Saint-Germain 2:3, choć już w ósmej minucie prowadzenie dał im Mohamed Amoura. Paryżanie odpowiedzieli trzema trafieniami, natomiast Ali Abdi ustalił wynik w doliczonym czasie gry. Przy obu bramkach dla Nice asystował Jonathan Clauss.

Morgan Sanson w wypowiedzi przytoczonej przez dziennik „Nice-Matin” oceniał, że przeciwko PSG drużynie przydałoby się więcej odwagi i fantazji. Jego zdaniem frustracja po porażce świadczyła jednak o rosnących ambicjach zespołu. Pomocnik podkreślał, że najważniejsze jest teraz starcie z Troyes. Mówił również, że po operacji kolana znów czuje się w pełni sił, może trenować z wysoką intensywnością i chce wywalczyć więcej minut na boisku.

Olivier Pantaloni spodziewa się innego wyzwania niż w konfrontacji z paryżanami. W przedmeczowej wypowiedzi przytoczonej przez ICI / Radio France przewidywał, że Troyes będzie czekać na gospodarzy w niskim, zwartym bloku.

– To my musimy znaleźć nowe rozwiązania, żeby sprawić problemy tej drużynie – powiedział trener Nice.

Goście przystąpią do sobotniej rywalizacji po zwycięstwie 3:1 nad Le Havre z 20 listopada. Szybko stracili bramkę, ale odwrócili losy meczu dzięki dwóm trafieniom Antoine’a Mille’a. W doliczonym czasie gry rezultat ustalił Renaud Ripart. Le Havre kończyło spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce, którą w 90. minucie otrzymał Enzo Koffi Vinette.

Po 11 rozegranych spotkaniach Nice zajmowało siódme miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 17 punktów. Troyes było czternaste i miało na koncie 11 punktów.