Zdjęcie kontekstowe: Mediolan, Włochy. 26 listopada 2026 r. Ramon Hendriks podczas gry w meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026/27 pomiędzy FC Internazionale a VfB Stuttgart, rozegranym 25 listopada 2026 r. na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie, Włochy — Mairo Cinquetti/Alamy Live News / Mairo Cinquetti / alamy Na zdjęciu: Mediolan, Włochy. 26 listopada 2026 r. Ramon Hendriks podczas gry w meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026/27 pomiędzy FC Internazionale a VfB Stuttgart, rozegranym 25 listopada 2026 r. na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie, Włochy

Trzy gole po przerwie w Stuttgarcie

W sobotnim meczu Bundesligi na MHP Arenie VfB Stuttgart mógł otworzyć wynik już w 6. minucie, ale uderzenie Jamiego Lewelinga zatrzymał Noah Atubolu. Gospodarze ostatecznie zremisowali z Eintrachtem Frankfurt 2:2, choć po trafieniach Grischy Prömela i Luki Jaqueza mieli zwycięstwo na wyciągnięcie ręki.

Na pierwszego gola trzeba było poczekać do 42. minuty. Prömel wykorzystał podanie Ermedina Demirovicia i gospodarze schodzili na przerwę przy wyniku 1:0.

Eintracht odpowiedział od razu po wznowieniu gry. W 46. minucie Ansgar Knauff wyrównał po podaniu Robina Kocha. Radość przyjezdnych nie trwała jednak długo. Siedem minut później Deniz Undav dośrodkował do Jaqueza, a ten strzałem głową ponownie dał prowadzenie Stuttgartowi.

Gospodarze znów nie zdołali utrzymać korzystnego rezultatu. W 62. minucie Younes Ebnoutalib zakończył akcję po podaniu Burkardta i doprowadził do stanu 2:2. Późniejsze próby Undava oraz Bilala El Khannoussa zatrzymał Atubolu. W doliczonym czasie gry szans szukali jeszcze goście, ale Knauff i Ayoube Amaimouni uderzali niecelnie.

Sebastian Hoeneß po meczu wskazywał, że przez długie fragmenty zespoły wzajemnie się neutralizowały. W wypowiedzi przytoczonej przez Flashscore oceniał, że przed przerwą niewielką przewagę miał Frankfurt, a w drugiej połowie aktywniejszy był Stuttgart. Szybkie odpowiedzi rywala określił jako „truciznę” dla pewności siebie swojej drużyny. Adi Hütter uznał natomiast punkt za zasłużony. Chwalił pierwszą połowę Eintrachtu, choć zaznaczył, że jego zespół powinien lepiej wykorzystywać sytuacje po przejściu do ataku.

Goryczy nie ukrywał Angelo Stiller. – Prowadzimy 2:1 i akurat nie czuło się, żeby Frankfurt mocno naciskał. Ale piłka nożna jest grą błędów, remis jest w porządku – powiedział pomocnik, cytowany przez Flashscore. Podkreślił przy tym, że Stuttgart musi nauczyć się domykać mecze.

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:0)

Prömel 42′, Jaquez 53′ – Knauff 46′, Ebnoutalib 62′.