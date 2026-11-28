Désiré Doué czeka na operację i długą przerwę
Désiré Doué doznał kontuzji 21 listopada w wyjazdowym meczu z Niceą, który Paris Saint-Germain wygrało 3:2. RMC Sport podało dwa dni później, że piłkarza czeka kilka miesięcy przerwy. Stacja podtrzymała tę informację również 28 listopada, przed ligowym meczem paryżan z Lorient.
Luis Enrique mówił o kontuzji bezpośrednio po spotkaniu z Niceą, gdy czekał jeszcze na badania, które miały wyjaśnić, co dokładnie się stało.
– Złą wiadomością jest kontuzja Désiré Doué. Poczekamy do jutra, aby dowiedzieć się dokładnie, o jaki rodzaj urazu chodzi – powiedział trener PSG, cytowany przez klubową stronę.
Doué ma przejść operację, o czym poinformowała agencja Associated Press, powołując się na klub. PSG nie podało oficjalnego czasu trwania absencji.
Najbliższym spotkaniem drużyny Luisa Enrique będzie domowe starcie z Lorient w Ligue 1. Mecz odbędzie się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 20:45 czasu polskiego na Parc des Princes.
W bieżącym sezonie ligowym Doué rozegrał 10 spotkań. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował jedną asystę, spędzając na boisku łącznie 573 minuty.