Zawodnik PSG Desire Doue jest znoszony z boiska na noszach po doznaniu kontuzji podczas meczu francuskiej pierwszej ligi piłkarskiej między Nice a Paris Saint-Germain w Nicei we Francji, w sobotę 21 listopada 2026 r. — Philippe Magoni, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Zawodnik PSG Desire Doue jest znoszony z boiska na noszach po doznaniu kontuzji podczas meczu francuskiej pierwszej ligi piłkarskiej między Nice a Paris Saint-Germain w Nicei we Francji, w sobotę 21 listopada 2026 r.

Désiré Doué czeka na operację i długą przerwę

Désiré Doué doznał kontuzji 21 listopada w wyjazdowym meczu z Niceą, który Paris Saint-Germain wygrało 3:2. RMC Sport podało dwa dni później, że piłkarza czeka kilka miesięcy przerwy. Stacja podtrzymała tę informację również 28 listopada, przed ligowym meczem paryżan z Lorient.

Luis Enrique mówił o kontuzji bezpośrednio po spotkaniu z Niceą, gdy czekał jeszcze na badania, które miały wyjaśnić, co dokładnie się stało.

– Złą wiadomością jest kontuzja Désiré Doué. Poczekamy do jutra, aby dowiedzieć się dokładnie, o jaki rodzaj urazu chodzi – powiedział trener PSG, cytowany przez klubową stronę.

Doué ma przejść operację, o czym poinformowała agencja Associated Press, powołując się na klub. PSG nie podało oficjalnego czasu trwania absencji.

Najbliższym spotkaniem drużyny Luisa Enrique będzie domowe starcie z Lorient w Ligue 1. Mecz odbędzie się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 20:45 czasu polskiego na Parc des Princes.

W bieżącym sezonie ligowym Doué rozegrał 10 spotkań. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował jedną asystę, spędzając na boisku łącznie 573 minuty.