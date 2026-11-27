Arsenal FC kontra LOSC Lille – faza ligowa Ligi Mistrzów UEFA 2026/27, 2. kolejka — Justin Setterfield / getty Na zdjęciu: Arsenal FC kontra LOSC Lille – faza ligowa Ligi Mistrzów UEFA 2026/27, 2. kolejka

Davide Ancelotti chwali organizację i entuzjazm Le Mans

Davide Ancelotti spodziewa się, że wyjazdowe spotkanie Lille z Le Mans będzie sprawdzianem pod względem mentalnym, fizycznym i taktycznym. Na konferencji prasowej w piątek, 27 listopada, trener zwrócił uwagę na zgranie rywali i ich czytelne mechanizmy gry.

Le Mans podejmie Lille w sobotę, 28 listopada, o godz. 20:45 czasu polskiego. Spotkanie Ligue 1 zostanie rozegrane na stadionie MMArena.

– To zespół, który bardzo dobrze ze sobą współpracuje, ma bardzo wyraźne mechanizmy gry i dużo entuzjazmu – powiedział Ancelotti, cytowany przez serwis Made in Foot.

Szkoleniowiec podkreślił, że przygotowania do tego wyzwania wymagają od jego piłkarzy dużego skupienia i pokory. Przekonywał też, że do wygrywania kolejnych spotkań niezbędna jest ciężka praca, niezależnie od poprzedniego wyniku.

Lille w środę, 25 listopada, pokonało Bayern Monachium 2:1 w Lidze Mistrzów. Ancelotti zaznaczył, że ten sukces powinien dodać drużynie pewności siebie.

– Wiemy, że będzie bardzo trudno, ponieważ zużyliśmy dużo energii w meczu z Bayernem – wyjaśnił trener Lille.

Le Mans w poprzednim ligowym występie, w niedzielę, 22 listopada, wygrało na wyjeździe z Marsylią 3:2, choć przegrywało już dwiema bramkami.