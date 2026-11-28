Zdjęcie kontekstowe: Drużyna Rennes podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Rennes a Lille na stadionie Roazhon Park 8 listopada 2026 roku w Rennes we Francji. — Federico Pestellini/Icon Sport / Jose Romano, Icon Sport / alamy Na zdjęciu: Drużyna Rennes podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Rennes a Lille na stadionie Roazhon Park 8 listopada 2026 roku w Rennes we Francji.

Rennes odsunęło Haise’a. Tambouret poprowadzi zespół w niedzielę

Toulouse podejmie Rennes w niedzielę, 29 listopada, o godz. 17:15 na Stadium de Toulouse. Goście wracają do rywalizacji w Ligue 1 po czwartkowej porażce 1:3 z NEC Nijmegen w Lidze Europy.

W piątek, 27 listopada, Rennes odsunęło Francka Haise’a oraz jego asystentów Johanna Ramarégo i Liliana Nalisa. Klub ogłosił wszczęcie wobec nich procedury, nie poinformował natomiast o definitywnym rozwiązaniu kontraktów. W komunikacie powierzył do odwołania zarządzanie pierwszą drużyną Sébastienowi Tambouretowi, Pierre-Alexandre’owi Lelièvre’owi i Hervému Sekliemu. Przeciwko Toulouse zespół poprowadzi Tambouret jako trener tymczasowy.

– Są sfrustrowani tym, co zrobili, tym, co pokazują. Wiedzą, że są w stanie zrobić więcej, znacznie więcej – powiedział o piłkarzach Tambouret, cytowany przez MadeInFOOT. – Mam swoje przekonania, mam pewien pomysł. Ale chcę też zapewnić zawodnikom najlepsze warunki, ustawić ich tam, gdzie mogą być najskuteczniejsi – dodał szkoleniowiec.

Jens Berthel Askou nie zamierza opierać przygotowań Toulouse na zamieszaniu u rywala. – Nie skupiamy się przede wszystkim na sytuacji emocjonalnej Rennes. Wiemy, że to drużyna o dużej jakości indywidualnej i będziemy musieli ją szanować – podkreślił trener gospodarzy, cytowany przez La Dépêche. Dodał, że jego zespół zidentyfikował elementy i momenty gry, które chce wykorzystać do stworzenia okazji.

Tambouret nie będzie mógł skorzystać z Charliego Cresswella i Valentina Rongiera, który ma uraz uda. Adrien Thomasson pauzuje za czerwoną kartkę. Pod znakiem zapytania pozostaje występ Mahdiego Camary, zmagającego się z urazem stawu skokowego. W Toulouse zabraknie Rafika Messaliego z kontuzją uda. Jego powrót przewidywany jest na początek grudnia.

Ostatnie ligowe wyniki nie dają Rennes wielu powodów do zadowolenia. W pięciu poprzednich spotkaniach Ligue 1 drużyna odniosła jedno zwycięstwo, raz zremisowała i poniosła trzy porażki, strzelając 10 goli i tracąc 12. Toulouse w swoich ostatnich pięciu meczach tych rozgrywek zanotowało dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę, z bilansem bramek 7:4.

Mimo tej różnicy Rennes pozostaje wyżej w aktualnej tabeli Ligue 1. Zajmuje dziewiąte miejsce z 17 punktami po 11 spotkaniach. Toulouse również rozegrało 11 meczów, zgromadziło 14 punktów i jest dwunaste.