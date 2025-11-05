Yamal spada w tej klasyfikacji. Jest nowy rekordzista w Lidze Mistrzów

Lamine Yamal spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji najmłodszych debiutantów w Lidze Mistrzów. Nowym rekordzistą jest Max Dowman z Arsenalu.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Max Dowman najmłodszym debiutantem w historii Ligi Mistrzów

Max Dowman ma zaledwie 15 lat, a już zapisał się w historii Ligi Mistrzów. Piłkarz Arsenalu został najmłodszym zawodnikiem, który zagrał w tych rozgrywkach. W ten sposób pobił osiągnięcie między innymi Lamine Yamala.

Dowman ma 15 lat i 308 dni. Zadebiutował w meczu ze Slavią Praga, wchodząc na boisko w 72. minucie przy wyniku 3:0 dla Arsenalu. To wyjątkowy moment dla młodego skrzydłowego, który kilka tygodni wcześniej zagrał też pierwszy mecz w Premier League.

Dotychczasowym rekordzistą był Youssoufa Moukoko z Borussii Dortmund, który wystąpił w Lidze Mistrzów w wieku 16 lat i 18 dni. Lamine Yamal, obecnie trzeci w klasyfikacji, zadebiutował mając 16 lat i 68 dni.

Dowman od dawna uchodzi w Anglii za ogromny talent. W Arsenalu trenuje z pierwszym zespołem, a klub bardzo dba o jego rozwój. Chłopak wciąż chodzi do szkoły, dlatego łączy naukę z grą w piłkę. Uczy się w ośrodku treningowym klubu, ma też opiekuna, który towarzyszy mu podczas wyjazdów.

Trener Mikel Arteta chwali jego dojrzałość i spokój. W klubie wierzą, że to dopiero początek kariery młodego Anglika, który może zostać kolejną gwiazdą Premier League.