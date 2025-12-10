Lamine Yamal otrzymał żółtą kartkę w meczu z Eintrachtem i będzie zawieszony na jeden mecz. Dla Hiszpana była to trzecia kara indywidualna w tym sezonie Ligi Mistrzów.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie zagra ze Slavią. Barcelona potrzebuje zwycięstwa

Lamine Yamal nie zagra w kolejnym meczu Ligi Mistrzów. Hiszpan obejrzał żółtą kartkę w starciu z Eintrachtem i była to już jego trzecia taka kara w obecnej edycji rozgrywek. Oznacza to automatyczne zawieszenie na jedno spotkanie. Barcelona oficjalnie potwierdziła, że skrzydłowy nie wystąpi w wyjazdowym meczu ze Slavią Praga.

Do sytuacji doszło w 56. minucie, gdy Yamal ostro sfaulował Browna przy linii bocznej boiska. Sędzia Davide Massa nie miał wątpliwości i sięgnął po kartkę. Wcześniej młody piłkarz był już karany w meczach z PSG oraz Club Brugge, więc limit został wyczerpany.

Dla Barcelony to bardzo zła wiadomość. Spotkanie w Pradze zapowiada się jako kluczowe dla układu tabeli. Drużyna Hansiego Flicka nie ma dużego marginesu błędu i każdy punkt może zdecydować o dalszych losach w Lidze Mistrzów.

Flick będzie musiał szukać alternatyw. W grę wchodzi występ Bardghjiego, przesunięcie Raphinhi na drugą stronę albo postawienie na Ferrana Torresa. Każda z tych opcji oznacza jednak zmianę stylu gry na skrzydłach.

Po meczu trener odniósł się też do zmiany Yamala, tłumacząc, że miał już żółtą kartkę i potrzebował świeżości w zespole. Teraz wiadomo już, że ta kartka będzie go kosztowała absencję w jednym z ważniejszych meczów tej fazy rozgrywek.