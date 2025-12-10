Xabi Alonso wybrał zastępcę Mbappe. Piłkarz jest wypychany z Realu

Kylian Mbappe prawdopodobnie nie zagra w meczu z Manchesterem City. Xabi Alonso wybrał zastępcę Francuza, a jest nim zawodnik wypychany z klubu - poinformował serwis Defensa Central.

Xabi Alonso wybrał zastępcę Mbappe w meczu z City

Wiele wskazuje na to, że Real Madryt będzie musiał poradzić sobie bez Kyliana Mbappe w meczu z Manchesterem City. Francuz nie trenował z zespołem, a to wszystko przez uraz kolana, którego nabawił się w ostatnim ligowym spotkaniu z Celtą.

Xabi Alonso osobiście porozmawiał już z Rodrygo i przekazał mu, że to on wyjdzie w podstawowym składzie przeciwko City. Brazylijczyk ma zastąpić Mbappe i dostać pełne zaufanie od szkoleniowca. Alonso miał wprost powiedzieć piłkarzowi, że liczy na niego w tak ważnym spotkaniu. To o tyle ciekawa decyzja, że Rodrygo od miesięcy jest jednym z zawodników, których przyszłość w Madrycie stoi pod znakiem zapytania.

Rodrygo nie raz już udowadniał, że Liga Mistrzów mu sprzyja, a mecze z Manchesterem City wyjątkowo dobrze mu leżą. W dziewięciu dotychczasowych starciach z Anglikami zdobył cztery bramki i często był jednym z kluczowych zawodników Realu. Teraz znów ma dostać szansę, by wziąć na siebie odpowiedzialność w wielkim meczu.

Dla Xabiego Alonso to spotkanie ma ogromne znaczenie także pod względem jego własnej przyszłości. Mecz z Manchesterem City może mieć wpływ nie tylko na dalszą grę w Lidze Mistrzów, ale też na jego pozycję w klubie.