Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Losowanie Ligi Mistrzów: wyniki

W piątek (21 lutego) odbyło się oficjalne losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podczas ceremonii w szwajcarskim Nyonie rozlosowano również układ dalszej części drabinki. W związku z tym wiemy już, które drużyny mogą na siebie trafić w ćwierćfinałach oraz półfinałach.

Wyniki losowania Ligi Mistrzów – pary 1/8 finału:

Club Brugge – Aston Villa

Borussia Dortmund – Lille

Real Madryt – Atletico Madryt

– Atletico Madryt Bayern Monachium – Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven – Arsenal

Feyenoord – Inter

Liverpool – PSG

FC Barcelona – Benfica

Drabinka Ligi Mistrzów 2024/2025

Ćwierćfinał 1: PSG / Liverpool vs Club Brugge / Aston Villa

Ćwierćfinał 2: Real Madryt / Atletico vs PSV / Arsenal

Ćwierćfinał 3: Feyenoord / Inter vs Bayern / Bayer

Cwierćfinał 4: Borussia Dortmund / Lille vs Benfica / Barcelona

Półfinał 1: Zwycięzca Ćwierćfinału 1 vs Zwycięzca Ćwierćfinału 2

Półfinał 2: Zwycięzca Ćwierćfinału 3 vs Zwycięzca Ćwierćfinału 4

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025

Kiedy mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędą się już 4 i 5 marca 2025 roku. Z kolei rewanże zaplanowano na tydzień później, czyli na 11 i 12 marca.

Terminarz Ligi Mistrzów

1/8 finału: 4–5 marca oraz 11–12 marca 2025

4–5 marca oraz 11–12 marca 2025 Ćwierćfinały: 8–9 kwietnia oraz 15–16 kwietnia 2025

8–9 kwietnia oraz 15–16 kwietnia 2025 Półfinały: 29–30 kwietnia oraz 6–7 maja 2025

29–30 kwietnia oraz 6–7 maja 2025 Finał: 31 maja 2025 w Monachium