Vinicius Junior wściekły na Alonso! Napięta atmosfera w Realu

Vinicius Junior był wściekły, że Xabi Alonso nie pozwolił mu zagrać całego meczu. Brazylijczyk został zmieniony w 70. minucie meczu Kajrat Ałmaty - Real Madryt. Jak donosi Cadena SER piłkarz wyraził niezadowolenie przed resztą zespołu.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Wrze na linii Vinicius – Alonso! Kolejna taka sytuacja w tym sezonie

Real Madryt we wtorek wieczorem rywalizował z debiutantem Ligi Mistrzów, czyli Kajratem Ałmaty. Xabi Alonso i spółka bez większych problemów poradzili sobie z niżej notowanym rywalem. Królewscy odnieśli wysokie zwycięstwo, wygrywając aż (5:0). Hat-trickiem popisał się Kylian Mbappe, a na listę strzelców wpisali się jeszcze Eduardo Camavinga i Brahim Diaz.

Bez gola, a nawet asysty spotkanie zakończył Vinicius Junior. Brazylijczyk pojawił się w wyjściowej jedenastce, i spędził na boisku 70. minut. Na placu gry zastąpił go strzelec ostatniego gola, czyli wspomniany już Brahim. Fakt, że został zmieniony, nie przypadł mu do gustu.

Z informacji, które podał serwis Cadena SER wynika, że Vinicius Junior był wściekły na Xabiego Alonso. Zawodnik chciał zostać na boisku, aby mieć szanse na zdobycie bramki. W momencie gdy kierował się w stronę ławki rezerwowych, wyraźnie był poirytowany. Na dodatek ponownie rzucił butelką wody, co mogliśmy zaobserwować w jednym z poprzednich spotkań w rozgrywkach ligowych.

Nie jest tajemnicą, że hiszpańskie media uważają, że relacje na linii Vinicius – Alonso są mocno napięte. Warto wspomnieć, że Brazylijczyk jest w trakcie rozmów z Realem Madryt ws. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku.