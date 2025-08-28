UEFA ustaliła kwotę premii. Tyle zarobią kluby za grę w Lidze Mistrzów 2025/26

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 to kolejna okazja dla wszystkich klubów, aby zarobić ogromne pieniądze. RMC Sport poinformowało o dokładnych kwotach, które ustaliła UEFA za poszczególne etapy.

Trofeum Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów: UEFA zapłaci 18,6 mln euro za udział w fazie ligowej

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 rozpocznie się w połowie września. W czwartek (28 sierpnia) odbyło się losowanie fazy ligowej, podczas którego komplet 36. drużyn poznał swoich rywali w walce o awans do fazy pucharowej. Na kibiców czekają wielkie hity. Będziemy świadkami takich spotkań jak: Paris Saint-Germain – FC Barcelona, Manchester City – Real Madryt czy Liverpool – Inter.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji mogą liczyć na dodatkowe premie za grę w Lidze Mistrzów. Sam awans do fazy ligowej to uzupełnienie klubowych finansów o dodatkowe 18,6 mln euro. Do tego każdy punkt będzie dodatkowo premiowany. Za zwycięstwo można zgarnąć 2,1 mln euro, zaś remis to premia w wysokości 700 tysięcy euro. Klub, który zajmie 1. miejsce w tabeli, zgarnie 9,9 mln euro.

UEFA nagrodzi również za awans do poszczególnych rund w fazie pucharowej. Za grę w 1/8 finału można dostać 11 milionów euro. Najlepsza ósemka turnieju zgarnie kolejne 12,5 mln euro. Półfinaliści otrzymają 15 mln euro, a finaliści 18,5 mln euro. Dla zwycięzcy Ligi Mistrzów przeznaczono dodatkowe 6,5 mln euro.

Dokładne kwoty za poszczególne etapy Ligi Mistrzów:

Awans do fazy ligowej – 18,6 mln euro

Zwycięstwo w fazie ligowej – 2,1 mln euro

Remis w fazie ligowej – 0,7 mln euro

1. miejsce w tabeli fazy ligowej – 9,9 mln euro

Awans do 1/8 finału – 11 mln euro

Awans do ćwierćfinału – 12,5 mln euro

Awans do półfinału – 15 mln euro

Awans do finału – 18,5 mln euro

Zwycięzca – dodatkowe 6,5 mln euro

Dodatkowo do podziału na wszystkie 36 drużyn jest kwota z tytułu praw telewizyjnych. W sezonie 2025/2026 będzie to aż 853 mln euro dla każdego uczestnika. Warto dodać, że w Polsce mecze Ligi Mistrzów można oglądać w telewizji na sportowych kanałach stacji Canal+ oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ online.