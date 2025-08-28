FC Barcelona – rywale w Lidze Mistrzów 2025/26
FC Barcelona poznała rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Jako mistrz Hiszpanii zespół Hansiego Flicka znalazł się w 1. koszyku. W związku z tym mógł trafić tylko na dwie drużyny z europejskiej czołówki. Podczas czwartkowego losowania stało się jasne, że Duma Katalonii zagra m.in. z Paris Saint-Germain i Chelsea. To dwa najtrudniejsze spotkania podczas pierwszego etapu rozgrywek.
Oprócz wspomnianych już klubów na Barcelonę czekają także domowe spotkania z Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United. Z kolei na wyjeździe zmierzą się z FC Kopenhagą, Olympiakosem Pireus i Eintrachtem Frankfurt.
Jak daleko zajdzie Barcelona w Lidze Mistrzów?
- odpadnie w fazie ligowej
- odpadnie w rundzie play-off
- odpadnie w 1/8 finału
- odpadnie w ćwierćfinale
- odpadnie w półfinale
- przegra w finale
- wygra Ligę Mistrzów
0 Votes
FC Barcelona – rywale w fazie ligowej Ligi Mistrzów:
- Koszyk 1: Chelsea (na wyjeździe)
- Koszyk 1: Paris Saint-Germain (u siebie)
- Koszyk 2: Eintracht Frankfurt (na wyjeździe)
- Koszyk 2: Club Brugge (u siebie)
- Koszyk 3: Olympiacos (na wyjeździe)
- Koszyk 3: Slavia Praga (u siebie)
- Koszyk 4: FC Kopenhaga (na wyjeździe)
- Koszyk 4: Newcastle United (u siebie)
Harmonogram fazy ligowej Ligi Mistrzów:
- kolejka: 16-18 września
- kolejka: 30 września – 1 października
- kolejka: 21-22 października
- kolejka: 4-5 listopada
- kolejka: 25-26 listopada
- kolejka: 9-10 grudnia
- kolejka: 20-21 stycznia
- kolejka: 28 stycznia