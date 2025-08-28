FC Barcelona poznała rywali w Lidze Mistrzów 25/26. Wielki hit

18:40, 28. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona poznała rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Duma Katalonii zmierzy się m.in. z Paris Saint-Germain i Chelsea. Mistrz Hiszpanii miał szczęście w losowaniu.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – rywale w Lidze Mistrzów 2025/26

FC Barcelona poznała rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Jako mistrz Hiszpanii zespół Hansiego Flicka znalazł się w 1. koszyku. W związku z tym mógł trafić tylko na dwie drużyny z europejskiej czołówki. Podczas czwartkowego losowania stało się jasne, że Duma Katalonii zagra m.in. z Paris Saint-Germain i Chelsea. To dwa najtrudniejsze spotkania podczas pierwszego etapu rozgrywek.

Oprócz wspomnianych już klubów na Barcelonę czekają także domowe spotkania z Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United. Z kolei na wyjeździe zmierzą się z FC Kopenhagą, Olympiakosem Pireus i Eintrachtem Frankfurt.

Jak daleko zajdzie Barcelona w Lidze Mistrzów?

  • odpadnie w fazie ligowej
  • odpadnie w rundzie play-off
  • odpadnie w 1/8 finału
  • odpadnie w ćwierćfinale
  • odpadnie w półfinale
  • przegra w finale
  • wygra Ligę Mistrzów
  • odpadnie w fazie ligowej
  • odpadnie w rundzie play-off
  • odpadnie w 1/8 finału
  • odpadnie w ćwierćfinale
  • odpadnie w półfinale
  • przegra w finale
  • wygra Ligę Mistrzów

0 Votes

FC Barcelona – rywale w fazie ligowej Ligi Mistrzów:

  • Koszyk 1: Chelsea (na wyjeździe)
  • Koszyk 1: Paris Saint-Germain (u siebie)
  • Koszyk 2: Eintracht Frankfurt (na wyjeździe)
  • Koszyk 2: Club Brugge (u siebie)
  • Koszyk 3: Olympiacos (na wyjeździe)
  • Koszyk 3: Slavia Praga (u siebie)
  • Koszyk 4: FC Kopenhaga (na wyjeździe)
  • Koszyk 4: Newcastle United (u siebie)

Harmonogram fazy ligowej Ligi Mistrzów:

  1. kolejka: 16-18 września
  2. kolejka: 30 września – 1 października
  3. kolejka: 21-22 października
  4. kolejka: 4-5 listopada
  5. kolejka: 25-26 listopada
  6. kolejka: 9-10 grudnia
  7. kolejka: 20-21 stycznia
  8. kolejka: 28 stycznia

POLECAMY TAKŻE

Joan Laporta
Barcelona zaplanowała transfer napastnika. Od razu go wypożyczy
Hansi Flick
Barcelona dogadała się z piłkarzem. Weteran opuszcza giganta
Gavi
Gavi nie chce go w zespole. Gwiazdor Barcelony wkrótce odejdzie?