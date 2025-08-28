FC Barcelona poznała rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Duma Katalonii zmierzy się m.in. z Paris Saint-Germain i Chelsea. Mistrz Hiszpanii miał szczęście w losowaniu.

FC Barcelona – rywale w Lidze Mistrzów 2025/26

FC Barcelona poznała rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Jako mistrz Hiszpanii zespół Hansiego Flicka znalazł się w 1. koszyku. W związku z tym mógł trafić tylko na dwie drużyny z europejskiej czołówki. Podczas czwartkowego losowania stało się jasne, że Duma Katalonii zagra m.in. z Paris Saint-Germain i Chelsea. To dwa najtrudniejsze spotkania podczas pierwszego etapu rozgrywek.

Oprócz wspomnianych już klubów na Barcelonę czekają także domowe spotkania z Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United. Z kolei na wyjeździe zmierzą się z FC Kopenhagą, Olympiakosem Pireus i Eintrachtem Frankfurt.

FC Barcelona – rywale w fazie ligowej Ligi Mistrzów:

Koszyk 1: Chelsea (na wyjeździe)

Koszyk 1: Paris Saint-Germain (u siebie)

Koszyk 2: Eintracht Frankfurt (na wyjeździe)

Koszyk 2: Club Brugge (u siebie)

Koszyk 3: Olympiacos (na wyjeździe)

Koszyk 3: Slavia Praga (u siebie)

Koszyk 4: FC Kopenhaga (na wyjeździe)

Koszyk 4: Newcastle United (u siebie)

