Liga Mistrzów 2025/2026. Znamy komplet uczestników
Paris Saint-Germain po historycznym triumfie w Lidze Mistrzów liczy na obronę tytułu. Kandydatów do zdobycia trofeum jest jednak znacznie więcej. Manchester City oraz Real Madryt mają za sobą nieudany sezon, więc oczekiwana jest poważna rehabilitacja i walka o najwyższe cele. Znacząco wzmocniły się takie ekipy, jak Liverpool czy Chelsea, a Barcelona wciąż powinna być bardzo mocna. Na starcie kampanii nie należy także skreślać włoskich gigantów czy Bayernu Monachium – każda z tych drużyn ma szansę, aby znaleźć się w finale prestiżowych rozgrywek. W czwartek odbyło się losowanie fazy ligowej. Po eliminacjach do grona uczestników dołączyli chociażby Kajrat Ałmaty, Bodo/Glimt czy Pafos FC.
Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 ponownie przybrała format, który zadebiutował w zeszłym roku. Bezpośrednio do 1/8 finału awansuje osiem najlepszych drużyn fazy ligowej, zaś ekipy z miejsc 9-24 będą rywalizować ze sobą w 1/16 finału. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja 2026 na Puskas Arena w Budapeszcie.
Losowanie za nami. Hitów nie zabraknie
Za nami losowanie fazy ligowej. Hitów na tym etapie oczywiście nie zabraknie. Real Madryt po raz kolejny zmierzy się na Anfield z Liverpoolem, a Barcelona przed własną publicznością podejmie Paris Saint-Germain. Arsenal, który w poprzedniej edycji dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, teraz trafił na takich rywali, jak Bayern Monachium, Atletico Madryt czy Inter Mediolan.
Paryżanie mają przed sobą piekielnie trudne zadanie. Do starć z Bayernem Monachium czy Barceloną dochodzą również wymagające rywalizacje z Tottenhamem, Athletic Club czy Newcastle United.
Zestawy dla drużyn z pierwszego koszyka:
Rywale PSG: Bayern Monachium (D), Barcelona (W), Atalanta Bergamo (D), Bayer Leverkusen (W), Tottenham (D), Sporting (W), Newcastle United (D), Athletic Club (W)
Rywale Realu Madryt: Manchester City (D), Liverpool (W), Juventus (D), Benfica (W), Marsylia (D), Olympiacos (W), Monaco (D), Kajrat Ałmaty (W)
Rywale Manchesteru City: Borussia Dortmund (D), Real Madryt (W), Bayer Leverkusen (D), Villarreal (W), Napoli (D), Bodo/Glimt (W), Galatasaray (D), Monaco (W)
Rywale Bayernu Monachium: Chelsea (D), PSG (W), Club Brugge (D), Arsenal (W), Sporting (D), PSV Eindhoven (W), Union SG (D), Pafos (W)
Rywale Liverpoolu: Real Madryt (D), Inter Mediolan (W), Atletico Madryt (D), Eintracht (W), PSV Eindhoven (D), Marsylia (W), Karabach (D), Galatasaray (W)
Rywale Interu Mediolan: Liverpool (D), Borussia Dortmund (W), Arsenal (D), Atletico Madryt (W), Slavia Praga (D), Ajax Amsterdam (W), Kajrat Ałmaty (D), Union SG (W)
Rywale Chelsea: Bayern (W), Barcelona (D), Benfica (D), Atalanta (W), Ajax Amsterdam (D), Napoli (W), Pafos (D), Karabach (W)
Rywale Borussii Dortmund: Inter Mediolan (D), Manchester City (W), Villareal (D), Juventus (W), Bodo/Glimt (D), Tottenham (W), Athletic Club (D), FC Kopenhaga (W)
Rywale Barcelony: PSG (D), Chelsea (W), Eintracht (D), Club Brugge (W), Olympiacos (D), Slavia Praga (W), FC Kopenhaga (D), Newcastle United (W)
*D – u siebie
** W – na wyjeździe
Zestawy dla drużyn z drugiego koszyka:
Rywale Arsenalu: Bayern Monachium (D), Inter Mediolan (W), Atletico Madryt (D), Club Brugge (W), Olympiacos (D), Slavia Praga (W), Kajrat Ałmaty (D), Athletic Club (W)
Rywale Bayeru Leverkusen: PSG (D), Manchester City (W), Villarreal (D), Benfica (W), PSV Eindhoven (D), Olympiacos (W), Newcastle United (D), FC Kopenhaaga (W)
Rywale Atletico Madryt: Inter Mediolan (D), Liverpool (W), Eintracht (D), Arsenal (W), Bodo/Glimt (D), PSV Eindhoven (W), Union SG (D), Galatasaray (W)
Rywale Atalanty Bergamo: Chelsea (D), PSG (W), Club Brugge (D), Eintracht (W), Slavia Praga (D), Marsylia (W), Athletic Club (D), Union SG (W)
Rywale Villarrealu: Manchester City (D), Borussia Dortmund (W), Juventus (D), Bayer Leverkusen (W), Ajax Amsterdam (D), Tottenham (W), FC Kopenhaga (D), Pafos (W)
Rywale Juventusu: Borussia Dortmund (D), Real Madryt (W), Benfica (D), Villarreal (W), Sporting (D), Bodo/Glimt (W), Pafos (D), Monaco (W)
Rywale Eintrachtu Frankfurt: Liverpool (D), Barcelona (W), Atalanta Bergamo (D), Atletico Madryt (W), Tottenham (D), Napoli (W), Galatasaray (D), Karabach (W)
Rywale Benfiki Lizbona: Real Madryt (D), Chelsea (W) Bayer Leverkusen (D), Juventus (W), Napoli (D), Ajax Amsterdam (W), Karabach Agdam (D), Newcastle United (W)
Rywale Club Brugge: Barcelona (D), Bayern Monachium (W), Arsenal (D), Atalanta Bergamo (W), Marsylia (D), Sporting (W), Monaco (D), Kajrat Ałmaty (W)
Zestawy dla drużyn z trzeciego koszyka:
Rywale Tottenhamu: Borussia Dortmund (D), PSG (W), Villarreal (D), Eintracht (W), Slavia Praga (D), Bodo/Glimt (W), FC Kopenhaga (D), Monaco (W)
Rywale PSV Eindhoven: Bayern Monachium (D), Liverpool (W), Atletico Madryt (D), Bayer Leverkusen (W), Napoli (D), Olympiakos (W), Union SG (D), Newcastle United (W)
Rywale Ajaxu Amsterdam: Inter Mediolan (D), Chelsea (W), Benfica (D), Villarreal (W), Olympiacos (D), Marsylia (W), Galatasaray (D), Karabach Agdam (W)
Rywale Napoli: Chelsea (D), Manchester City (W), Eintracht (D), Benfica (W), Sporting (D), PSV Eindhoven (W), Karabach Agdam (D), FC Kopenhaga (W)
Rywale Sportingu: PSG (D), Bayern Monachium (W), Club Brugge (D), Juventus (W), Marsylia (D), Napoli (W), Kajrat Ałmaty (D), Athletic Club (W)
Rywale Olympiakosu: Real Madryt (D), Barcelona (W), Bayer Leverkusen (D), Arsenal (W), PSV Eindhoven (D), Ajax Amsterdam (W), Pafos (D), Kajrat Ałmaty (W)
Rywale Slavii Praga: Barcelona (D), Inter Mediolan (W), Arsenal (D), Atalanta (W), Bodo/Glimt (D), Tottenham (W), Athletic Club (D), Pafos (W)
Rywale Bodo/Glimt: Manchester City (D), Borussia Dortmund (W), Juventus (D), Atletico Madryt (W), Tottenham (D), Slavia Praga (W), Monaco (D), Galatasaray (W)
Rywale Marsylii: Liverpool (D), Real Madryt (W), Atalanta (D), Club Brugge (W), Ajax Amsterdam (D), Sporting (W), Newcastle United (D), Union SG (W)
Zestawy dla drużyn z czwartego koszyka:
Rywale AS Monaco: Manchester City (D), Real Madryt (W), Juventus (D), Club Brugge (W), Tottenham (D), Bodo/Glimt (W), Galatasaray (D), Pafos (W)
Rywale Galatasaray: Liverpool (D), Manchester City (W), Atletico Madryt (D), Eintracht (W), Bodo/Glimt (D), Ajax Amsterdam (W), Union SG (D), Monaco (W)
Rywale Unionu Saint-Gilloise: Inter Mediolan (D), Bayern Monachium (W), Atalanta (D), Atletico Madryt (W), Maarsylia (D), PSV Eindhoven (W), Newcastle United (D), Galatasaray (W)
Rywale Athletic Club: PSG (D), Borussia Dortmund (W), Arsenal (D), Atalanta (W), Sporting (D), Slavia Praga (W), Karabach Agdam (D), Union SG (W)
Rywale Newcastle United: Barcelona (D), PSG (W), Benfica (D), Bayer Leverkusen (W), PSV Eindhoven (D), Marsylia (W), Athletic Club (D), Union SG (W)
Rywale Pafos FC: Bayern Monachium (D), Chelsea (W), Villarreal (D), Juventus (W), Slavia Praga (D), Olympiakos (W), Monaco (D), Kajrat Ałmaty (W)
Rywale Kajratu Ałmaty: Real Madryt (D), Inter Mediolan (W), Club Brugge (D), Arsenal (W), Olympiakos (D), Sporting (W), Pafos (D), FC Kopenhaga (W)
Rywale FC Kopenhagi: Borussia Dortmund (D), Barcelona (W), Bayer Leverkusen (D), Villarreal (W), Napoli (D), Tottenham (W), Kajrat Ałmaty (D), Karabach (W)
Rywale Karabachu Agdam: Chelsea (D), Liverpool (W), Eintracht (D), Benfica (W), Ajax Amsterdam (D), Napoli (W), FC Kopenhaga (D), Athletic Club (W)
Terminarz Ligi Mistrzów 2025/26
Faza ligowa:
1. kolejka: 16-18 września 2025
2. kolejka: 30 września-1 października 2025
3. kolejka: 21-22 października 2025
4. kolejka: 4-5 listopada 2025
5. kolejka: 25-26 listopada 2025
6. kolejka: 9-10 grudnia 2025
7. kolejka: 20-21 stycznia 2026
8. kolejka: 28 stycznia 2026
Faza pucharowa:
Baraże (play-offy): 17-18 i 24-25 lutego 2026
1/8 finału: 10-11 i 17-18 marca 2026
Ćwierćfinały: 7-8 i 14-15 kwietnia 2026
Półfinały: 28-29 kwietnia i 5-6 maja 2026
Finał: 30 maja 2026 na Puskas Arena w Budapeszcie