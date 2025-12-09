Ter Stegen wraca do kadry Barcelony. Wiadomo co ze Szczęsnym

Marc-Andre ter Stegen wrócił do kadry meczowej FC Barcelony, ale nie ma szans na grę. Jak przekazał Javier Miguel z serwisu "AS", Niemiec jest numerem trzy, bowiem zmiennikiem Joana Garcii pozostaje Wojciech Szczęsny.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona z jasną hierarchią na pozycji bramkarza

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy i z całą pewnością kibice tego zespołu nie mogą być w pełni zadowoleni z gry swoich ulubieńców. Przede wszystkim chodzi o sporą liczbę traconych przez drużynę goli, a to przekłada się na nerwowość oraz słabą pozycję przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Aktualnie bowiem w tych rozgrywkach znajdują się oni na 18. miejscu w stawce z dorobkiem siedmiu oczek.

Dlatego też władze klubu myślą o tym, jak zaradzić tym problemom. Jedną z kwestii dyskutowanych zdaje się być temat sprowadzenia nowego obrońcy, który pomógłby zespołowi. Jednocześnie jednak do kadry meczowej powrócił Marc-Andre ter Stegen, co także powoduje pytania o przyszłość obsady bramki. Tutaj jednak odpowiedź jest jednoznaczna. Według informacji przekazanych przez Javiera Miguela z serwisu „AS”, numerem jeden pozostaje oczywiście Joan Garcia, a jego zmiennikiem nadal jest Wojciech Szczęsny.

Oznacza to, że wracający po problemach zdrowotnych Marc-Andre ter Stegen będzie musiał pogodzić się z rolą gracza z numerem trzy. Należy oczywiście pamiętać, że Niemiec nie ma większej przyszłości w zespole, o czym mówiło się już latem. Klub chciałby go bowiem sprzedać, ale sam piłkarz chce walczyć o miejsce w składzie Dumy Katalonii. Wydaje się, że obecnie jest jednak bez szans.

