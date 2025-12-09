Salah gotowy na „atomowy” ruch. Decyzja w może zapaść w każdej chwili

Mohamed Salah gotowy jest złożyć za pośrednictwem swoich agentów wniosek o rozwiązanie kontraktu z Liverpoolem. Może się to stać właściwie w każdej chwili. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah gotowy rozwiązać kontrakt

Liverpool w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo słabo. The Reds mieli walczyć przecież nie tylko o obronę mistrzowskiego tytułu, ale także o sukces w Lidze Mistrzów. Dlatego też latem postawiono na wielką transferową ofensywę i wydano na nowych piłkarzy rekordowe sumy. Do tej pory nie daje to jednak żadnego efektu, bowiem zespół znajduje się dopiero na 10. miejscu w tabeli Premier League. Z kolei w pucharach europejskich są na 13. lokacie.

Gdyby jednak problemów było mało, to w ostatnim czasie doszło do ogromnego konfliktu pomiędzy Arne Slotem a Mohamedem Salahem. Egipcjanin nie jest bowiem zadowolony ze swojej pozycji w zespole i dał temu wyraz także publicznie, co nie spodobało się Holendrowi. Sytuacja jest tak napięta, że Egipcjanin może odejść z Liverpoolu, którego jest absolutną ikoną. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, agenci Salaha są gotowi aby w każdej chwili złożyć wniosek o rozwiązanie kontraktu z klubem. To byłby ruch „atomowy”.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał łącznie dla The Reds 19 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego skrzydłowego na 30 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

