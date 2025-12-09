Salah gotowy na „atomowy” ruch. Decyzja w może zapaść w każdej chwili

16:43, 9. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TEAMtalk

Mohamed Salah gotowy jest złożyć za pośrednictwem swoich agentów wniosek o rozwiązanie kontraktu z Liverpoolem. Może się to stać właściwie w każdej chwili. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "TEAMtalk".

Mohamed Salah
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah gotowy rozwiązać kontrakt

Liverpool w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo słabo. The Reds mieli walczyć przecież nie tylko o obronę mistrzowskiego tytułu, ale także o sukces w Lidze Mistrzów. Dlatego też latem postawiono na wielką transferową ofensywę i wydano na nowych piłkarzy rekordowe sumy. Do tej pory nie daje to jednak żadnego efektu, bowiem zespół znajduje się dopiero na 10. miejscu w tabeli Premier League. Z kolei w pucharach europejskich są na 13. lokacie.

Gdyby jednak problemów było mało, to w ostatnim czasie doszło do ogromnego konfliktu pomiędzy Arne Slotem a Mohamedem Salahem. Egipcjanin nie jest bowiem zadowolony ze swojej pozycji w zespole i dał temu wyraz także publicznie, co nie spodobało się Holendrowi. Sytuacja jest tak napięta, że Egipcjanin może odejść z Liverpoolu, którego jest absolutną ikoną. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, agenci Salaha są gotowi aby w każdej chwili złożyć wniosek o rozwiązanie kontraktu z klubem. To byłby ruch „atomowy”.

POLECAMY TAKŻE

Mohamed Salah
Salah rozważa hitowy transfer do Hiszpanii. Sam się zaoferował
Arne Slot
Liverpool przygotowuje ofertę za defensora. Na stole prawie 40 mln funtów
Piłkarze Atalanty
Barcelona i Liverpool na czele. Trwa walka o gwiazdę Atalanty

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał łącznie dla The Reds 19 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego skrzydłowego na 30 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Man City zainteresowany francuską perełką. Musi zapłacić 70 mln euro