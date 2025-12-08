Szczęsny nie tym razem. Barcelona rozwiała wątpliwości przed meczem

Barcelona może odetchnąć z ulgą. Według „Mundo Deportivo” Joan Garcia będzie dostępny na kluczowy mecz z Eintrachtem Frankfurt, mimo obaw po urazie odniesionym w spotkaniu z Betisem.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Garcia dostał zielone światło na występ w Lidze Mistrzów

Barcelona wygrała z Betisem 5:3, lecz obrazki po końcowym gwizdku wywołały niepokój. Joan Garcia lekko utykał, wchodząc do autobusu, a później na pokład samolotu. Uraz wyglądał na niegroźny, ale pojawiły się pytania o jego gotowość na Eintracht Frankfurt.

Źródła z szatni uspokoiły jednak sprawę. Potwierdzono, że bramkarz będzie dostępny, o ile nie pojawią się nieprzewidziane komplikacje. Flick może więc liczyć na swojego podstawowego golkipera, który w tym sezonie wyprzedził w hierarchii Wojciecha Szczęsnego i kontuzjowanego Ter Stegena.

Dla Barcelony ma to ogromne znaczenie. Mecz z Eintrachtem będzie miał duży wpływ na losy awansu i Hansi Flick wierzy, że będzie mógł skorzystać z podstawowego golkipera.

Garcia przeciwko Betisowi zaliczył solidny występ. Nie mógł wiele zrobić przy golu Antonego, a przez większość meczu musiał utrzymywać pełną koncentrację, grając wysoko za linią obrony. Flick ceni go właśnie za czujność i odwagę w tych sytuacjach.

Dorobek FC Barcelony w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów to 7 punktów po pięciu spotkaniach. Blaugrana ma na swoim koncie dwie wygrane, dwie porażki i jeden remis. Zajmuje dopiero 18. miejsce, ale wciąż liczy, że awansuje do czołowej ósemki.

