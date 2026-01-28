Superkomputer obliczył tabelę Ligi Mistrzów. Oto scenariusz dla Barcelony

Tak ma wyglądać tabela Ligi Mistrzów. Barcelona zrealizuje cel
Symulacja superkomputera BETSiE wskazuje, że Barcelona uplasuje się na 5. miejscu i znajdzie się wśród ośmiu zespołów, które od razu zameldują się w 1/8 finału. Na czele zestawienia ma znaleźć się Arsenal, wyprzedzając Bayern Monachium i Liverpool.
Poza czołową 24 według symulacji znajdą się m.in. PSV, Club Brugge, FC Kopenhaga oraz Ajax, a także zespoły z jeszcze niższych pozycji: Pafos, Union Saint-Gilloise, Benfica, Bodø/Glimt, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal i Kajrat. Dla tych drużyn oznaczałoby to brak awansu do fazy pucharowej.
Walkę o bezpośredni awans do 1/8 finału (TOP 8) mają natomiast przegrać takie marki jak PSG, Atalanta, Chelsea, Sporting CP, Newcastle, Juventus czy Inter Mediolan, które w prognozie zajmują miejsca od 9. do 15., czyli tuż za Manchesterem City zamykającym czołową ósemkę.
Liga Mistrzów – Tabela TOP8 według BETSiE
|Miejsce
|Klub
|Punkty*
|1
|Arsenal
|23.9
|2
|Bayern Monachium
|20.0
|3
|Liverpool
|17.9
|4
|Real Madryt
|17.0
|5
|FC Barcelona
|15.8
|6
|Tottenham
|15.7
|7
|Atletico Madryt
|15.6
|8
|Manchester City
|15.4
*Punkty według symulacji superkomputera BETSiE.