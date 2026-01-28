Superkomputer obliczył tabelę Ligi Mistrzów. Oto scenariusz dla Barcelony

FC Barcelona wciąż nie może być pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Superkomputer BETSiE obliczył, jak ma wyglądać tabela po ostatniej kolejce.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Tak ma wyglądać tabela Ligi Mistrzów. Barcelona zrealizuje cel

Symulacja superkomputera BETSiE wskazuje, że Barcelona uplasuje się na 5. miejscu i znajdzie się wśród ośmiu zespołów, które od razu zameldują się w 1/8 finału. Na czele zestawienia ma znaleźć się Arsenal, wyprzedzając Bayern Monachium i Liverpool.

Poza czołową 24 według symulacji znajdą się m.in. PSV, Club Brugge, FC Kopenhaga oraz Ajax, a także zespoły z jeszcze niższych pozycji: Pafos, Union Saint-Gilloise, Benfica, Bodø/Glimt, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal i Kajrat. Dla tych drużyn oznaczałoby to brak awansu do fazy pucharowej.

Walkę o bezpośredni awans do 1/8 finału (TOP 8) mają natomiast przegrać takie marki jak PSG, Atalanta, Chelsea, Sporting CP, Newcastle, Juventus czy Inter Mediolan, które w prognozie zajmują miejsca od 9. do 15., czyli tuż za Manchesterem City zamykającym czołową ósemkę.

Liga Mistrzów – Tabela TOP8 według BETSiE

Miejsce Klub Punkty* 1 Arsenal 23.9 2 Bayern Monachium 20.0 3 Liverpool 17.9 4 Real Madryt 17.0 5 FC Barcelona 15.8 6 Tottenham 15.7 7 Atletico Madryt 15.6 8 Manchester City 15.4

*Punkty według symulacji superkomputera BETSiE.