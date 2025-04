Lewandowski i Szczęsny cieszą się ogromną sympatią Paulo Sousy - to wynika z wypowiedzi byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyk przed meczem Barcelona - Borussia rozmawiał z Mundo Deportivo.

Sipa US / Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Paulo Sousa, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny

Lewandowski i Szczęsny światową czołówką w oczach Sousy

Wybór rozmówcy przez Mundo Deportivo przed spotkaniem FC Barcelona – Borussia Dortmund nie może dziwić. Paulo Sousa to były zawodnik BVB, a także były trener reprezentacji Polski, w której jego podopiecznymi byli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Portugalski szkoleniowiec wypowiedział się na temat wspomnianego duetu:

– Dla mnie zawsze był i nadal jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie ze swoją obecnością. W niektórych fazach brakowało mu regularności koncentracji, ale te miesiące bez piłki nożnej dały mu tę dojrzałość koncentracji. Jest facetem, który tworzy niezwykłą atmosferę w swoim otoczeniu. Lubi być zawsze bardzo wesoły, ciągle żartuje, ale zmienia się, gdy przychodzi do treningu i gry. Imponujące – tak Sousa opisał Szczęsnego.

Co Portugalczyk powiedział o Lewandowskim? – Był naszym kapitanem. Odbyłem z nim kilka rozmów poza boiskiem, w hotelach, i jest jedną z najbardziej profesjonalnych osób, z jakimi miałem przyjemność pracować. Zawsze dba o swój rozwój. Sprawił, że zobaczyłem to, co widziałem u siebie lub u graczy na bardzo wysokim poziomie, takich jak Roberto Baggio i Cristiano Ronaldo. Imponuje powtarzalnością pracy i skupieniem się na ciągłym rozwoju – stwierdził był opiekun polskiej kadry.