Liverpool jeszcze nie zdecydował. Salah może zostać ukarany

Mohamed Salah udzielił bardzo głośnej wypowiedzi, uderzając w Liverpool oraz Arne Slota. Klub wciąż nie zdecydował o karze dla gwiazdora - ujawnia Lewis Steele.

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah zagrożony wykluczeniem z drużyny

Mohamed Salah nie przebierał w słowach przy okazji ostatniego remisu z Leeds United. Gwiazdor Liverpoolu nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych i po zakończonym meczu udzielił bardzo głośnej wypowiedzi, która wywołała prawdziwą burzę w Wielkiej Brytanii. Uderzył zarówno w klub, jak i Arne Slota, twierdząc, że na Anfield ktoś chce jego odejścia.

Część kibiców wspiera Salaha, który przez długie lata był liderem drużyny, ale istnieje również spora grupa, która krytykuje sposób, w jaki poinformował o swoim wielkim niezadowoleniu. W klubie mają teraz twardy orzech do zgryzienia, a konkretna decyzja jeszcze nie została podjęta. Liverpool może ukarać Egipcjanina i wykluczyć go z zespołu przy okazji najbliższego hitu z Interem Mediolan. Jeśli tak się stanie, nie poleci z kolegami do Włoch na wtorkowe spotkanie.

Przyszłość Salaha stoi pod znakiem zapytania. Jego wywiad tylko podsycił plotki o odejściu, do którego mogłoby dojść już w styczniu. W obliczu potencjalnego konfliktu na Anfield, ręce zacierają Saudyjczycy, którzy marzą o jego głośnym transferze.

🚨 Liverpool are facing a big decision on Monday morning over whether Mohamed Salah travels with the team to Italy to face Inter Milan at the San Siro.



Liverpool chiefs are still deciding whether to punish Salah for his comments to the media.



He was present at the AXA Training… pic.twitter.com/eGCuCPyMvA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 7, 2025

Salah w tym sezonie znacząco obniżył loty, a Slot posadził go na ławce rezerwowych. W ostatnim czasie zdarzało się nawet, że nie wchodził na boisko. Gwiazdor uważa, że został uznany za odpowiedzialnego słabych wyników The Reds i kompletnie się z tym nie zgadza.