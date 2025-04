PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski: Stąpamy twardo po ziemi

FC Barcelona w środowy wieczór odniosła niezwykle ważne zwycięstwo w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund (4:0). Bohaterem rywalizacji został Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole. Kapitan reprezentacji Polski został nawet wybrany zawodnikiem meczu.

Po spotkaniu Robert Lewandowski na gorąco po końcowym gwizdku udzielił wywiadu stacji Canal+ Sport. 36-latek podsumował mecz z Borussią Dortmund. Polski napastnik przyznał, że tego dnia ciężko było zatrzymać FC Barcelonę, choć rywale w końcówce próbowali im zagrozić.

Zobacz również: Robert Lewandowski wysyła sygnały alarmowe

– Nie wiem, czy tak łatwo nam wszystko przyszło. Graliśmy bardzo dobrze, szukaliśmy naszych okazji. W pierwszej połowie mieliśmy ich kilka, ale Borussia Dortmund też próbowało się kilka razy przeciwstawić. Oczywiście w drugiej połowie, jak już podkręciliśmy tempo i strzeliliśmy trzy gole, to rzeczywiście złapaliśmy wiatr w żagle i ciężko było nas zatrzymać. Ale w ostatnich 10. minutach Dortmund próbował nam zagrozić i tę bramkę mógł strzelić. Zabrakło nam trochę utrzymania piłki, rozegrania, przejścia z jednej strony na drugą. Ale to jest piłka nożna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest pierwszy mecz i stąpamy twardo po ziemi. Bardziej patrzymy na kolejne mecze. Nie tylko na ten rewanż. Każdy mecz jest dla nas tak ważny, że będziemy chcieli je wygrywać – powiedział napastnik Dumy Katalonii.

Rewanżowe spotkanie FC Barcelony z Borussią Dortmund odbędzie się już w najbliższy wtorek. Duma Katalonii jest na wyśmienitej drodze, aby zameldować się w półfinale rozgrywek Ligi Mistrzów.