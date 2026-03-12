Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Manchester City)

Real Madryt musi czekać

Chociaż Real Madryt rozbił Manchester City w pierwszej odsłonie dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, to Alvaro Arbeloa ma powody do zmartwień. W rywalizacji z Obywatelami kontuzji doznali dwaj piłkarze Królewskich – Aurelien Tchouameni i Ferland Mendy.

W przypadku pomocnika diagnoza jest dosyć klarowna – 26-latek skręcił kostkę. Natomiast obrońca mierzy się z urazem mięśniowym. – Mendy jest poobijany. Nie wygląda to dobrze. Wiedzieliśmy, że podejmujemy ryzyko, wystawiając go w dwóch meczach z rzędu – przyznał Álvaro Arbeloa na konferncji prasowej. Teraz o wstępnej diagnozie informuje COPE.

30-letni defensor zmaga się z kontuzją mięśnia tylnego uda w prawej nodze i nie będzie zdolny do gry przez co najmniej tydzień. Występ Mendy’ego w rewanżowym pojedynku z City nie jest wykluczony, jednak o wszystkim zadecyduje piątkowy rezonans.