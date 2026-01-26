Real Madryt wstrzymuje oddech. Występ gwiazdora pod znakiem zapytania

Kylian Mbappe wzbudził niepokój w Realu Madryt tuż przed kluczowym meczem Ligi Mistrzów z Benfiką. Według Mundo Deportivo napastnik trenował indywidualnie, co natychmiast wywołało pytania o jego dyspozycję.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt obserwuje sytuację Mbappe

Real Madryt kontynuuje przygotowania do wyjazdowego spotkania w Lizbonie, ale uwaga całego sztabu skupia się na stanie zdrowia lidera ofensywy. Podczas ostatniego treningu Kylian Mbappe nie pracował z resztą zespołu, co zostało szybko zauważone przez media i kibiców.

Kylian Mbappe ćwiczył osobno razem z Alvaro Carrerasem. Klub uspokaja i tłumaczy sytuację jako trening o umiarkowanym obciążeniu. Taka forma zajęć ma charakter prewencyjny, jednak indywidualny plan Francuza wzbudza obawy, zwłaszcza w kontekście problemów z kolanem, które towarzyszą mu od pewnego czasu.

Pozostała część zespołu trenowała według standardowego schematu. Zajęcia rozpoczęły się od rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających, a następnie przeszły w intensywną pracę z piłką. Sztab postawił na tempo i rytm meczowy, aby jak najlepiej przygotować drużynę na wymagający wyjazd.

Dobre wiadomości napłynęły natomiast w sprawie Antonio Rudigera. Niemiecki obrońca zaliczył część treningu z grupą, po czym dokończył zajęcia indywidualnie. To kolejny krok w jego powrocie do pełnej dyspozycji.

Real Madryt uda się do Lizbony we wtorek i odbędzie ostatni trening już na miejscu meczu. Do tego momentu status Mbappe pozostanie otwarty. Jego ewentualna nieobecność byłaby poważnym osłabieniem, dlatego ostateczna decyzja zapadnie dopiero po ocenie reakcji organizmu w najbliższych godzinach.

