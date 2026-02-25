Real Madryt przyklepie awans bez Mbappe? Składy na hit z Benficą

19:30, 25. lutego 2026 20:00, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Real Madryt I Benfica

Real Madryt walczy o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W środowym rewanżu podejmie Benficę. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

Alvaro Arbeloa i Jose Mourinho
fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa i Jose Mourinho

Real utrzyma zaliczkę w rewanżu? Benfice remis nie wystarczy

Real Madryt w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów przegrał z Benficą i finalnie nie załapał się do pierwszej ósemki tabeli. Obie drużyny spotkały się więc ponownie, tym razem w ramach 1/16 finału fazy pucharowej.

Zeszłotygodniowe spotkanie w Portugalii zakończyło się wygraną Królewskich 1-0. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Vinicius Junior, który był też jednym z bohaterów kontrowersyjnych scen, które przyćmiły to, co działo się podczas gry. Gwiazdor oskarżył Gianlucę Prestianniego o obrazę na tle rasistowskim, czego ten się wyparł. Finalnie UEFA zawiesiła Argentyńczyka na rewanż i podtrzymała swoją decyzję, mimo odwołania ze strony Benfiki.

Na ławce trenerskiej zabraknie też Jose Mourinho, który w pierwszym meczu otrzymał dwie żółte kartki i rewanż musi oglądać z wysokości trybun. Po stronie Królewskich zabraknie natomiast Kyliana Mbappe, który nie wrócił jeszcze do zdrowia. Na murawie kibice nie zobaczą też kontuzjowanego Jude Bellinghama.

Składy na mecz Real Madryt – Benfica

Real Madryt: Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras – Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler – Vinicius, Gonzalo

Benfica: Trubin – Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Rios, Aursners – Rafa, Schjelderup, Pavlidis