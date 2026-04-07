Real Madryt pod presją. Kibice podważają decyzję ws. Mbappe

Real Madryt staje przed meczem o wszystko z Bayernem Monachium, ale największe emocje budzi Kylian Mbappe. Wokół Francuza narasta napięcie, które zaczyna dzielić kibiców przed kluczowym starciem, o czym pisze Mundo Deportivo.

Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wywołuje wątpliwości wśród kibiców

Real Madryt wchodzi w decydującą fazę sezonu po bolesnej porażce z Mallorcą. Liga Mistrzów stała się jedyną realną szansą na uratowanie rozgrywek. Presja na zespole i trenerze Alvaro Arbeloi rośnie z każdą godziną przed starciem z Bayernem Monachium.

Największe kontrowersje dotyczą jednak Kyliana Mbappe. Powrót Francuza do wyjściowego składu nie wywołuje entuzjazmu, lecz wątpliwości. W czasie jego nieobecności drużyna prezentowała większą równowagę i notowała serię zwycięstw, co nie umknęło uwadze kibiców.

Obecność Mbappe w ostatnim meczu zbiegła się z porażką, która praktycznie przekreśliła szanse na mistrzostwo ligi. W efekcie coraz częściej pojawiają się głosy, że zespół funkcjonuje lepiej bez niego. To stawia Arbeloi w niezwykle trudnej sytuacji przed najważniejszym meczem sezonu.

Trener pozostaje jednak konsekwentny i nie zamierza rezygnować ze swojej gwiazdy. Mbappe ma stworzyć duet ofensywny z Viniciusem, co ma być kluczem do przełamania defensywy rywala. To rozwiązanie będzie pod szczególną obserwacją od pierwszych minut spotkania.

Na dalszy plan schodzą inne kwestie kadrowe, choć również mają znaczenie dla układu zespołu. Do gry wraca Federico Valverde, który ma wnieść energię do środka pola. Wciąż niepewna pozostaje dyspozycja Jude’a Bellinghama, a brak Camavingi ogranicza możliwości rotacji.

