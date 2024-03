Real Madryt zremisował z RB Lipsk 1:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i dzięki zaliczce z pierwszego spotkania Królewscy awansowali do kolejnej rundy. Z występu swoich piłkarzy nie był zadowolony Carlo Ancelotti.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

W 1/8 Królewscy po zaciętym boju pokonali RB Lipsk

Carlo Ancelotti nie był zadowolony z rewanżowego meczu

Carlo Ancelotti niezadowolony z występu Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą bardzo trudny dwumecz z RB Lipsk. W rewanżu (1:1) na Santiago Bernabeu przyjezdni zaprezentowali się z naprawdę dobrej strony, ale w kluczowych momentach zabrakło im zimnej krwi i skuteczności.

Po spotkaniu na konferencji prasowej krytycznie o drużynie Realu wypowiedział się Carlo Ancelotti. Włoch nie ukrywał, że popełnił błędy w doborze składu i wskazał, co jest przyczyną słabszej formy Królewskich.

– Dużo cierpienia w tym meczu, dużo więcej niż myśleliśmy. To był trudny mecz, nie był zagrany dobrze, zagraliśmy źle. […] Nie graliśmy dobrze, trzeba być krytycznym, bo uważam, że powtórzyło się to. Znowu do tego doszło, że gdy mamy przewagę, nie potrafimy nią zarządzać. Na poziomie mentalnym nie zagraliśmy dobrze, było mało pressingu, mało intensywności. Możliwe, że pomyliłem się w składzie – mówił Ancelotti, którego cytuje serwis RealMadryt.pl.

Wyniki Realu Madryt w pięciu ostatnich meczach nie napawają optymizmem:

Real – Lipsk 1:1

Valencia – Real 2:2

Real – Sevilla 1:0

Rayo – Real 1:1

Lipsk – Real 0:1

Czytaj dalej: Media: Erling Haaland otwiera furtkę na transfer do Realu Madryt