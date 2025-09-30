Hat-trick i wielki rekord. Mbappe goni Raula i Benzemę w Lidze Mistrzów

Hat-trick i wielki rekord. Mbappe goni Raula i Benzemę w LM

Real Madryt rozgromił Kajrat Ałmaty (5:0). Tymczasem Kylian Mbappe skompletował hat-tricka i awansował na szóste miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt wywiązał się z roli faworyta. Świetny mecz Mbappe

Real Madryt podniósł się z kolan we wtorkowy wieczór po przegranej w lidze hiszpańskiej z Atletico Madryt (2:5). Królewscy wysoko pokonali Kajrat Ałmaty. Bardzo dobry występ przeciwko ekipie z Kazachstanu zaliczył Kylian Mbappe.

Reprezentant Francji skompletował hat-tricka, który był jego pierwszym w trakcie kampanii 2025/2026. W każdym razie tylko w tym roku takim wyczynem zawodnik popisał się cztery razy. Wcześniej zdobył trzy bramki w jednym spotkaniu także w starciach z Realem Valladolid (25 stycznia), Manchesterem City (19 lutego) i FC Barceloną (11 maja).

Interesujące jest też to, że francuski zawodnik strzelił we wtorkowym starciu swojego 58., 59. i 60. gola w Lidze Mistrzów. Tym samym pod względem trafień w elitarnych rozgrywkach wyprzedził Thomasa Muellera, mającego 57 zdobytych bramek. Mbappe awansował zatem na szóste miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w historii Ligi Mistrzów.

Wyżej od byłego gracza PSG są już tylko Raul Gonzalez (71), Karim Benzema (90), Robert Lewandowski (105), Lionel Messi (129) i Cristiano Ronaldo (140). Mbappe swoją kolejną szansę na poprawę bilansu strzeleckiego w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie będzie miał 22 października. Real zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Juventusem w ramach trzeciej kolejki fazy zasadniczej.

