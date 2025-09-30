Luis Enrique nie szczędził pochwał Barcelonie przed hitem z PSG

FC Barcelona zmierzy się z Paris Saint-Germain w spotkaniu drugiej kolejki fazy zasadniczej. Trener mistrzów Francji ujawnił natomiast, dlaczego uwielbia oglądać mecze Barcy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique o Barcelonie i Hansim Flicku

FC Barcelona w środę zmierzy się z Paris Saint-Germain w spotkaniu drugiej kolejki fazy zasadniczej. Mistrzowie La Liga chcą podtrzymać serię zwycięstw, a ich rywalem będzie ekipa z Paryża. Pochlebnych słów na temat Barcy nie szczędził szkoleniowiec PSG, Luis Enrique.

– Mogę powiedzieć, że to będzie piękny mecz. Na boisku spotkają się dwie drużyny, które słyną z ofensywnej gry i dążą do utrzymania się przy piłce – mówił Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

– Wszyscy trenerzy szukają równowagi między atakiem a obroną. Jutro zmierzą się dwie podobne drużyny, mające utalentowanych zawodników, którzy potrafią zarówno atakować, jak i bronić – kontynuował trener PSG.

– To ekscytujące i zarazem stresujące grać przeciwko ekipie o podobnej mentalności. Mają trenera najwyższej klasy, którego znam od dawna. Zarówno Hansi Flick, jak i jego piłkarze chcą rozegrać świetny mecz. Myślę, że kluczowe będzie posiadanie piłki – podkreślił Luis Enrique.

– Uwielbiam Hansiego Flicka od samego początku za to, co zrobił z Barceloną. Jego drużyna atakuje, broni i potrafi dostosować się do każdej sytuacji na boisku – dodał szkoleniowiec PSG.

– Podoba mi się gra tego zespołu. Oglądam wszystkie mecze Barcelony i czerpię z nich dużą przyjemność. Jestem socios Barcelony, a ich spotkania sprawiają mi wiele radości – zakończył Hiszpan.

Mecz FC Barcelona – Paris Saint-Germain odbędzie się w środę na Estadio Olimpico. Początek o godzinie 21:00.

