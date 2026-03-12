Real Madryt ma kolejne dwie kontuzje w składzie. Arbeloa potwierdził

Ferland Mendy doznał kolejnego urazu w meczu Realu Madryt z Manchesterem City. Trener Alvaro Arbeloa przyznał po spotkaniu, że sytuacja nie wygląda dobrze.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Ferland Mendy z urazem po meczu z Manchesterem City

Real Madryt wygrał ważny mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City, ale spotkanie przyniosło także złe wiadomości dla sztabu szkoleniowego Królewskich. Kolejnym zawodnikiem, który dołączył do listy kontuzjowanych, jest Ferland Mendy.

Francuski obrońca wrócił niedawno do gry po wcześniejszych problemach zdrowotnych i znalazł się w wyjściowym składzie na starcie z mistrzami Anglii. Jego obecność w pierwszej jedenastce była pewnym zaskoczeniem, ponieważ nie miał jeszcze pełnego rytmu meczowego.

Arbeloa przyznał, że klub podjął ryzyko

Mendy dobrze radził sobie w pierwszej połowie, zwłaszcza w pojedynkach z Savinho. Po przerwie nie pojawił się jednak na boisku, co od razu wzbudziło niepokój wśród kibiców.

Po spotkaniu trener Realu Madryt nie ukrywał obaw dotyczących stanu zdrowia zawodnika.

– Mendy jest poobijany. Nie wygląda to dobrze. Wiedzieliśmy, że podejmujemy ryzyko, wystawiając go w dwóch meczach z rzędu – przyznał Álvaro Arbeloa.

Nie jest to jedyny problem zdrowotny w drużynie z Madrytu. W trakcie spotkania z Manchesterem City urazu doznał również Aurelien Tchouameni, który skręcił kostkę. Pomocnik co prawda dokończył mecz, ale po końcowym gwizdku było widać, że odczuwa ból.