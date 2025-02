Kylian Mbappe został wyróżniony. Pojawił się oficjalny komunikat

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe został wybrany Piłkarzem Tygodnia w Lidze Mistrzów

Kylian Mbappe w momencie, gdy zdecydował się na transfer z Paris Saint-Germain do Realu Madryt, to natychmiast rozbudził apetyty kibiców Królewskich. Wraz z przeprowadzką Francuza do giganta La Liga, wzrosły oczekiwania względem Realu. Długo oczekiwano na świetny występ piłkarza w ekipie Carlo Ancelottiego. W końcu jednak fani się tego doczekali.

W starciu 1/16 finału Ligi Mistrzów przeciwko Man City reprezentant Francji pokazał klasę. Mbappe zdobył trzy bramki i praktycznie był kluczem do awansu Realu do kolejnej fazy rozgrywek. Za swój świetny występ przeciwko drużynie z Premier League piłkarz został wybrany Zawodnikiem Tygodnia w Lidze Mistrzów według UEFA.

Informację na ten temat przekazał oficjalny profil elitarnych rozgrywek na platformie X. Za swoimi plecami w wyborze najlepszego zawodnika Mbappe zostawił kolejno takich graczy jak: Orkan Kokcu, Noa Lang i Vitinha.

1st: Kylian Mbappé

2nd: Orkun Kökçü

3rd: Noa Lang

4th: Vitinha



Mbappé takes Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RA6E3TAm4E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025

Urodzony w Paryżu piłkarz w tym sezonie wystąpił jak na razie w 237 spotkaniach. Strzelił w nich 27 goli i zaliczył też trzy kluczowe podanie. Kolejną okazję do poprawienia swoich statystyk Mbappe może mieć już w niedzielę. Los Blancos zmierzą się wówczas z Gironą. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi w tym starciu o godzinie 16:15.