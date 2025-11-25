Punkty uciekają, eksperymenty trwają. Real wskazał, kto nadal liderem projektu

fot. Newscom Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt wciąż darzy zaufaniem Xabiego Alonso

Real Madryt jest już od trzech spotkań bez wygranej. W nich Królewscy zaliczyli dwa remisy i porażkę. Jednocześnie zaczęły pojawiać się krytyczne opinie na temat szkoleniowca giganta La Liga. Władze klubu jednak, według informacji Marki, wciąż uważają Xabiego Alonso za idealnego trenera dla Realu.

Jednocześnie sternicy Los Blancos nadal popierają wszystkie decyzje trenera. Również eksperymenty taktyczne oraz zmiany Viniciusa Juniora. Xabi Alonso cały czas jest postrzegany jako lider projektu, mający większy autorytet niż jakikolwiek zawodnik. Tym samym klub na dziś nie przejmuje się tym, że Real ostatnio notuje niestabilne wyniki, tracąc punkty w kilku ostatnich meczach.

Madrycka drużyna w trakcie minionego weekendu podzieliła się punktami z Elche (2:2) w spotkaniu 13. kolejki ligi hiszpańskiej. Real wciąż jest liderem La Liga, mogąc pochwalić się dorobkiem 32 punktów.

Tymczasem w środę wieczorem Królewscy rozegrają kolejny mecz w rundzie zasadniczej Ligi Mistrzów. Na drodze przedstawiciela La Liga znajdzie się Olympiakos. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 na Georgios Karaiskakis Stadium w Pireusie.

Real ogólnie w tym roku ma do rozegrania jeszcze siedem spotkań. Szczególnie ciekawie zapowiada się potyczka Los Blancos z Manchesterem City. Hit odbędzie się 10 grudnia na Estadio Santiago Bernabeu.

