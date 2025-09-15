Real Madryt ogłosił kadrę. Ważne powroty

16:01, 15. września 2025 16:35, 15. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Real Madryt

Real Madryt ogłosił właśnie kadrę na mecz z Olympique Marsylią w Lidze Mistrzów. Fani Królewskich doczekali się ważnych powrotów. Jude Bellingham oraz Eduardo Camavinga znaleźli się w składzie.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jude Bellingham i Eduardo Camavinga w kadrze Realu Madryt

Real Madryt zalicza udany początek nowego sezonu. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso wygrał wszystkie swoje dotychczasowe spotkania. Już we wtorkowy wieczór Królewscy rozpoczną również zmagania w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W swoim pierwszym starciu Los Blancos przed własną publicznością podejmą Olympique Marsylię.

Tymczasem w poniedziałek została ogłoszona kadra Realu Madryt na zbliżający się mecz. Doczekaliśmy się ważnych powrotów. W składzie Królewskich znaleźli się bowiem Jude Bellingham oraz Eduardo Camavinga. Obaj piłkarze ostatnio mieli problemy zdrowotne, ale teraz wreszcie Xabi Alonso będzie mógł skorzystać z pomocników.

Warto zaznaczyć, że większe kłopoty miał Jude Bellingham. Reprezentant Anglii w lipcu poddał się operacji na bark. Od tego momentu zawodnik ani razu nie pojawił się na placu gry. Eduardo Camavinga z kolei pauzował ponad miesiąc, po tym jak nabawił się kontuzji kostki.

Real Madryt w najbliższym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z trójki zawodników. W kadrze na spotkanie z Olympique Marsylią nie znaleźli się Antonio Rudiger, Endrick oraz Ferland Mendy.

Kadra Realu Madryt na spotkanie z Olympique Marsylią

Bramkarze: Courtois, Łunin i Fran Gonzalez

Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran Garcia i Huijsen

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler i Ceballos

Napastnicy: Vinicius, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim i Mastantuono

POLECAMY TAKŻE

Vinicius Junior
Real Madryt wytypował następcę Viniciusa! Duże zaskoczenie
Vinicius Junior
Vinicius trafił na listę giganta. Real skłania się ku sprzedaży!
Mohamed Salah
Salah dołączy do hiszpańskiego giganta? To byłby hit transferowy