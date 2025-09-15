Real Madryt ogłosił kadrę. Ważne powroty

Real Madryt ogłosił właśnie kadrę na mecz z Olympique Marsylią w Lidze Mistrzów. Fani Królewskich doczekali się ważnych powrotów. Jude Bellingham oraz Eduardo Camavinga znaleźli się w składzie.

Real Madryt zalicza udany początek nowego sezonu. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso wygrał wszystkie swoje dotychczasowe spotkania. Już we wtorkowy wieczór Królewscy rozpoczną również zmagania w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W swoim pierwszym starciu Los Blancos przed własną publicznością podejmą Olympique Marsylię.

Tymczasem w poniedziałek została ogłoszona kadra Realu Madryt na zbliżający się mecz. Doczekaliśmy się ważnych powrotów. W składzie Królewskich znaleźli się bowiem Jude Bellingham oraz Eduardo Camavinga. Obaj piłkarze ostatnio mieli problemy zdrowotne, ale teraz wreszcie Xabi Alonso będzie mógł skorzystać z pomocników.

Warto zaznaczyć, że większe kłopoty miał Jude Bellingham. Reprezentant Anglii w lipcu poddał się operacji na bark. Od tego momentu zawodnik ani razu nie pojawił się na placu gry. Eduardo Camavinga z kolei pauzował ponad miesiąc, po tym jak nabawił się kontuzji kostki.

Real Madryt w najbliższym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z trójki zawodników. W kadrze na spotkanie z Olympique Marsylią nie znaleźli się Antonio Rudiger, Endrick oraz Ferland Mendy.

Kadra Realu Madryt na spotkanie z Olympique Marsylią

Bramkarze: Courtois, Łunin i Fran Gonzalez

Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran Garcia i Huijsen

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler i Ceballos

Napastnicy: Vinicius, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim i Mastantuono