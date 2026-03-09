Real Madryt bez gwiazd na mecz z Manchesterem City. Zabraknie dwóch gwiazd

09:33, 9. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Real Madryt w środę 11 marca 2026 roku zagra z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jak poinformował serwis Cope, w meczu nie wystąpią dwie gwiazdy Królewskich. Z powodu kontuzji zabraknie Kyliana Mbappe i Jude'a Bellinghama.

Kylian Mbappe
LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe i Bellingham kontuzjowani. Na nich Real Madryt nie może liczyć

Real Madryt, żeby dostać się do grona szesnastu najlepszych drużyn w Europie, musiał przebrnąć przez dodatkową rundę play-off. Królewscy w fazie ligowej znaleźli się poza TOP8, więc nie uzyskali bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dopiero dwumecz z Benfiką zapewnił im szanse na walkę o końcowy, szesnasty w historii triumf w najważniejszych rozgrywkach pod egidą UEFA.

Losowanie nie ułożyło się po myśli hiszpańskiego zespołu. Tradycyjnie trafili na Manchester City, co z resztą prawie każdy zawodnik oraz Alvaro Arbeloa przewidywali dzień przed losowaniem. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w środę 11 marca 2026 roku.

Arbeloa będzie musiał dokonać kilku zmian w składzie, podobnie jak czynił to w poprzednich spotkaniach. Z informacji serwisu Cope, wynika, że z Manchesterem City na pewno nie zagrają dwie największe gwiazdy Los Blancos: Kylian Mbappe i Jude Bellingham.

Mbappe zmaga się z urazem kolana i ma wrócić na boisko dopiero na rewanżowe spotkanie. Tak przynajmniej zakładają w klubie, biorąc pod uwagę pozytywny scenariusz. Z kolei Bellingham boryka się z kontuzją mięśniową, jakiej doznał w lutym w starciu z Rayo Vallecano. Zdaniem mediów do gry będzie gotowy dopiero na początku kwietnia.

