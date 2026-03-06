Sensacyjne wieści z Madrytu. Real bez dwóch gwiazd w hicie Ligi Mistrzów

19:54, 6. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mario Cortegana (X)

Real Madryt w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zmierzy się z Manchesterem City. Tymczasem już pojawiały się wieści, że dwóch kluczowych graczy Królewskich nie zagra w tym hicie.

Kylian Mbappe
fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe i Bellingham nie zagrają w pierwszym meczu Realu z Man City

Real Madryt już w przyszłym tygodniu rozegra pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Los Blancos zagrają w tym starciu w roli gospodarza. Tymczasem niepokojące wieści przekazał dziennikarz Mario Cortegana na platformie X.

Znany żurnalista, zajmujący się na co dzień tematyką Realu, wprost napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że Kylian Mbappe opuści pierwsze starcie z ekipą z Premier League. Ponadto przeciwko Manchesterowi City nie będzie mógł wystąpić także Jude Bellingham.

Sztab medyczny hiszpańskiego giganta pracuje nad tym, aby piłkarze byli gotowi na drugi mecz z Manchesterem City. W przypadku Anglika najbardziej realny termin powrotu na boisko ma być związany z drugim spotkaniem z Atletico Madryt w tej kampanii ligi hiszpańskiej.

Już wcześniej pojawiły się informacje, że Mbappe doznał skręcenia więzadła w lewym kolanie, a Bellingham ma problemy z biodrem. Zawodnicy są w trakcie leczenia.

Real Madryt aktualnie legitymuje się bilansem 60 punktów. Do najbliższej przerwy reprezentacyjnej ekipa z Madrytu rozegra jeszcze pięć meczów, w tym dwa w Lidze Mistrzów oraz szlagier w postaci derbów. Na drodze Los Blancos staną również Celta Vigo i Elche.

