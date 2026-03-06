Barcelona ma cztery punkty przewagi nad Realem. Flick tonował nastroje

18:10, 6. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona ma obecnie cztery punkty przewagi nad Real Madryt w tabeli La Liga. Tymczasem na ten temat ciekawej wypowiedzi udzielił ostatnio trener FC Barcelona – Hansi Flick.

Hansi Flick
fot. DPPI Media / alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o czteropunktowej przewadze Barcelony nad Realem

FC Barcelona po rozegraniu jak na razie 26 kolejek ligowych legitymuje się dorobkiem 64 punktów. Katalończycy będą chcieli w sobotni wieczór powiększyć swój dorobek w starciu z Athletic Bilbao. Przed tym spotkaniem głos zabrał szkoleniowiec Blaugrany, odnosząc się między innymi do przewagi swojej drużyny w tabeli.

– Teraz, oczywiście, to ważne, ale nie jest to decydujące. Do końca maja jeszcze długa droga. Przed nami dużo czasu i meczów – mówił Hansi Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Trener ekipy z Camp Nou wypowiedział się także na temat kontuzji w drużynie.

– We wtorek mieliśmy kontuzjowanych dwóch kolejnych zawodników, którzy również mają swoje urazy. Musimy sobie z nimi poradzić i iść dalej. Musimy być optymistycznie nastawieni do tego, czego nie możemy zmienić, i zaakceptować to – rzekł Flick.

– Takie rzeczy się zdarzają. Nie jestem zadowolony, mówiłem to już po meczu z Atlético Madryt. Musimy omówić, co możemy poprawić. To zawsze moja odpowiedzialność i to chcę zobaczyć. Nie personel medyczny, nie fizjoterapeuci – odpowiedzialność spoczywa na mnie – zaznaczył Niemiec.

– Martwię się. Chcę porozmawiać z lekarzami, fizjoterapeutami i sztabem technicznym, aby ustalić, co możemy poprawić. Chodzi o zarządzanie zespołem. To frustrujące, zwłaszcza w tak kluczowym momencie jak teraz. Niemniej jesteśmy optymistami. To daje innym zawodnikom szansę na pokazanie, jak dobrzy są – przekonywał trener.

FC Barcelona powalczy w sobotę o swoje 22. zwycięstwo w tym sezonie. Blaugrana chce tym samym odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo.

