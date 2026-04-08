Bayern wygrał, a Kane studził emocje. Padło ważne ostrzeżenie

08:18, 8. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Bayern Monachium pokonał Real Madryt (2:1) we wtorkowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Na temat rywalizacji kilka zdań po zakończeniu meczu wyraził Harry Kane.

Harry Kane
fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane skomentował zwycięstwo Bayernu nad Realem

Bayern Monachium w tym sezonie walczy o kilka trofeów. Aktualnie ekipa z Allianz Arena jest na dobrej drodze do tego, aby wywalczyć mistrzostwo Bundesligi. Ponadto Bawarczycy liczą się w grze o triumf w Lidze Mistrzów. Po wygranej nad Realem Madryt swoimi przemyśleniami podzielił się doświadczony napastnik giganta ligi niemieckiej.

– Zawsze wiedzieliśmy, że przyjazd do Madrytu i uzyskanie potrzebnego wyniku będzie bardzo trudne. W wielu sytuacjach graliśmy naprawdę dobrze i mogliśmy spisać się jeszcze lepiej. Być może nie byliśmy tak skuteczni w ostatnich podaniach i wykańczaniu akcji, choć mieliśmy kilka dobrych okazji. Ale trzeba też pochwalić Real Madryt – mówił Harry Kane cytowany przez oficjalną stronę internetową UEFA.

– Jesteśmy w dobrej sytuacji, ale mamy tylko jedną bramkę przewagi, a sytuacja może się bardzo szybko zmienić. Musimy pozostać skoncentrowani. W sobotę gramy ważny mecz wyjazdowy Bundesligi ze St. Pauli, więc najważniejsze jest teraz, żeby się zregenerować i skupić na tym. A w przyszłym tygodniu nadejdzie ten czas i postaramy się znów zagrać tak jak dotychczas – dodał Anglik.

Rewanżowe starcie z udziałem Bawarczyków i Królewskich odbędzie się 15 kwietnia. Mecz zostanie rozegrany na Allianz Arenie w Monachium. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 21:00.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości