PSG w szoku. Dwie gwiazdy mogą opuścić hit z Barceloną

Paris Saint-Germain 1 października zmierzy się z FC Barceloną w meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów. Według „Sportu” paryżanie obawiają się, że Vitinha i Chwicza Kvaracchelia nie będą gotowi na wyjazd do Hiszpanii.

PSG z kolejnymi problemami kadrowymi przed meczem z Barceloną

FC Barcelona podejdzie do spotkania z PSG w osłabionym składzie. Z gry wypadli Gavi, Joan Garcia i Fermin Lopez. Jak się okazuję, również Luis Enrique ma poważne kłopoty zdrowotne w swoim zespole. Do kontuzjowanych Marquinhosa i Ousmane’a Dembele dołączyli kolejni gracze.

Według informacji „Sportu”, mało prawdopodobny jest występ Vitinhi oraz Kvaratskhelii. Obaj nie dokończyli sobotniego spotkanie ligowego z Auxerre z powodu urazów. Portugalczyk musiał zejść z boiska jeszcze przed przerwą. Początkowo zmiana była określana jako ostrożnościowa, jednak wyraz twarzy piłkarza sugerował coś poważniejszego.

Kvaratskhelia z kolei nie pojawił się na drugą połowę meczu po tym, jak sygnalizował ból mięśnia dwugłowego uda. W Paryżu panuje pesymizm co do ich występu, a ostateczne decyzje zapadną po poniedziałkowych badaniach lekarskich.

Luis Enrique nie zamierza ryzykować. Hiszpan, który dobrze zna Blaugranę, wie, jak wiele znaczą Vitinha i Kvaratskhelia dla jego drużyny. Trener PSG obawia się jednak, że wystawienie ich zbyt wcześnie może skończyć się dłuższą absencją.

Mecz na Montjuic będzie drugim starciem fazy ligowej. Choć do końca rywalizacji pozostało wiele kolejek, dla obu klubów to spotkanie ma kluczowe znaczenie w kontekście walki o czołowe lokaty.

