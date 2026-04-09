Salah na ławce i porażka Liverpoolu. Slot wytłumaczył swoją decyzję

Liverpool przegrał w środę z Paris Saint-Germain (0:2) w meczu Ligi Mistrzów. Tymczasem po spotkaniu trener Arne Slot wyjaśnił, dlaczego nie postawił na Mohamed Salaha.

Arne Slot o niewystawieniu Mohameda Salaha

Liverpool nie dał rady pokonać giganta Ligue 1 w meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Do zwycięstwa przedstawiciela ligi francuskiej poprowadzili kolejno Desire Doue oraz Chwicza Kwaracchelia. Tymczasem na temat jednej z decyzji personalnych dotyczących wyjściowego składu kilka zdań wyraził menedżer The Reds, odnosząc się do nieobecności Mohameda Salaha.

– Myślę, że pod koniec meczu ważniejsze było dla nas przetrwanie niż szansa na zdobycie gola. Przez 20-25 minut po prostu się broniliśmy – mówił Arne Slot cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

– Mohamed Salah ma wiele zalet, ale lepiej było, żebyśmy oszczędzali jego energię na kolejne mecze, niż żeby przez 20-25 minut bronił w polu karnym – zaznaczył Holender.

Slot dał jednocześnie jasno do zrozumienia, że oszczędzanie kluczowego zawodnika było świadomą decyzją, podyktowaną długofalowym planem. Przed Liverpoolem wciąż bowiem walka o odwrócenie losów rywalizacji, a także kolejne ważne spotkania w sezonie, w których reprezentant Egiptu ma odegrać pierwszoplanową rolę.

W tym sezonie Salah wystąpił jak na razie w 35 meczach. Zdobył w nich 10 bramek, notując też dziewięć asyst. Na boisku piłkarz spędził blisko 2800 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć już w sobotę. The Reds w ramach 32. kolejki Premier League zagrają na Anfield Road z Fulham.