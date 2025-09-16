PSG obroni tytuł Ligi Mistrzów? Enrique twierdzi, że będzie łatwiej

Paris Saint-Germain po wielu nieudanych próbach wreszcie dopięło swego i zdobyło Ligę Mistrzów. Teraz rusza nowa edycja, a gigant ma chrapkę, aby obronić tytuł. O szansach mówi Luis Enrique.

fot. Abaca Press Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique wierzy w kolejny triumf z PSG

Paris Saint-Germain przez lata ambitnie dążyło do zdobycia Ligi Mistrzów, wzmacniając zespół wielkimi gwiazdami. W pewnym momencie atak giganta był złożony z tercetu Leo Messi – Kylian Mbappe – Neymar. Kolejne sezony kończyły się natomiast niepowodzeniami, a przełom nastąpił raptem kilka miesięcy temu. Luis Enrique zbudował znakomitą drużynę, która rozbiła wielu swoich rywali i w finale ograła Inter Mediolan aż 4-0.

Co ciekawe, udało się to osiągnąć dopiero po odejściu nazwisk, które miały zapewnić historyczny triumf. Na wyżyny swoich możliwości wznieśli się za to tacy piłkarze, jak Ousmane Dembele, Vitinha, Achraf Hakimi czy Nuno Mendes.

We wtorek rusza faza ligowa kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jak do nadchodzącej rywalizacji podchodzą na Parc des Princes? Enrique uważa, że obrona tytułu może być dla PSG łatwiejsza niż zdobycie pierwszego.

– Pierwszy tytuł jest zawsze trudny, ponieważ piłkarze nie wierzą, że uda im się go zdobyć. My wskazaliśmy tę drogę. Teraz cała drużyna PSG i nasi młodzi piłkarze chcą wygrywać i wiedzą, że są w stanie to zrobić. Uważam, że zdobycie pierwszego tytułu jest trudniejsze niż drugiego czy trzeciego – wyjaśnił szkoleniowiec francuskiego giganta.

PSG rozpocznie rywalizację w środę, kiedy to przed własną publicznością podejmie Atalantę Bergamo. W fazie ligowej zmierzy się też z Barceloną czy Bayernem Monachium.