Real Madryt ma kłopot przed Ligą Mistrzów. Uraz kluczowego młodzieńca

Real Madryt przekazał informacje na temat stanu zdrowia Franco Mastantuono. Zawodnik zmaga się z urazem pachwiny, przekazał klub z La Liga w oficjalnym komunikacie.

Real Madryt nie będzie mógł liczyć na Franco Mastantuono

Real Madryt jest aktualnie liderem ligi hiszpańskiej, mając na koncie 30 punktów. W trakcie minionego weekendu stołeczna ekipa pokonała wysoko Valencię (4:0). Z urazem spotkanie zakończył Franco Mastantuono. Zawodnik przeszedł już dokładne badania, o czym poinformował klub z La Liga.

„Według wyników badania przeprowadzonego dzisiaj przez sztab medyczny Realu Madryt, u naszego zawodnika Franco Mastantuono zdiagnozowano zapalenie kości łonowej. Jego powrót do zdrowia będzie ściśle monitorowany” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu.

18-letni zawodnik trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w sierpniu tego roku z River Plate. Real wyłożył na transakcję z udziałem piłkarza 45 milionów euro. Mimo młodego wieku Mastantuono ma już na swoim koncie trzy występy w reprezentacji Argentyny.

Madrycka drużyna do listopadowej przerwy reprezentacyjnej ma do rozegrania jeszcze tylko dwa mecze. Real w Lidze Mistrzów zmierzy się z Liverpoolem, z kolei w najbliższy weekend na drodze Królewskich stanie Rayo Vallecano. Tuż po przerwie reprezentacyjnej gigant La Liga zagra natomiast z Elche.

Real może się aktualnie pochwalić sześcioma zwycięstwami z rzędu. W ostatnim czasie madrycka drużyna w pokonanym polu zostawiła także FC Barcelonę (2:1) oraz Juventus (1:0).

