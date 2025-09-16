Polski sędzia zadebiutuje w Lidze Mistrzów. UEFA potwierdziła

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Damian Sylwestrzak

Damian Sylwestrzak zadebiutuje w Lidze Mistrzów

Damian Sylwestrzak zyskał uznanie władz UEFA i został wyznaczony do poprowadzenia spotkania Ligi Mistrzów Sportingu Lizbona z mistrzem Kazachstanu Kajrat Ałmaty. Będzie to pierwsza kolejka fazy ligowej.

Dla polskiego arbitra będzie to debiut w tych rozgrywkach i ważny test. Sylwestrzak ma już jednak doświadczenie w prowadzeniu meczów w europejskich pucharach.

W przeszłości sędziował już w Lidze Konferencji i Lidze Europy, a także w meczach reprezentacyjnych. Z kolei ostatnio prowadził również spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy SK Brann a RB Salzburg. Teraz natomiast zadebiutuje w najważniejszych klubowych rozgrywkach.

Presja na Polaku z pewnością będzie znacznie większa niż dotychczas, ponieważ każdy błąd może mieć ogromne znaczenie. Mimo to arbiter z pewnością liczy na spokojny występ. Jeśli zbierze pozytywne oceny, być może w przyszłości dostanie szanse w kolejnych meczach Ligi Mistrzów czy na turniejach pokroju Mistrzostw Europy i Świata.

