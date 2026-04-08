PSG i Liverpool gotowi do boju! Poznaliśmy wyjściowe składy

19:51, 8. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Paris Saint-Germain i Liverpool w środowy wieczór zagrają w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy.

Arne Slot oraz Luis Enrique
PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot oraz Luis Enrique

W środowy wieczór odbędą się kolejne pierwsze ćwierćfinałowe spotkania w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain, które przed własną publicznością zmierzy się z Liverpoolem. Podopieczni Arne Slota będą chcieli zrewanżować się za zeszłoroczną rywalizację. Triumfowali wówczas piłkarze z Paryża, którzy ostatecznie sięgnęli po triumf w Champions League.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy składy, jakie desygnowali do gry obaj szkoleniowcy. W ofensywie Paris Saint-Germain zobaczymy Khvichę Kvaratskhelię oraz Ousmane Dembele. Liverpool natomiast spróbuje podbić Parc des Princes w ataku Hugo Ekitike.

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szaboszlai, Wirtz – Ekitike

Pierwszy gwizdek na Parc des Princes rozbrzmi już o 21:00. Arbitrem meczu będzie Jose Maria Sanchez Martinez. Hiszpan dotychczas sędziował pięć spotkań w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

