Noc prawdy na San Siro. Inter może pogrzebać marzenia Liverpoolu

Inter podejmie Liverpool w kluczowym meczu Ligi Mistrzów. Zdaniem La Gazzetty dello Sport zespół Chivu widzi w tym spotkaniu szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału. Rywal przyjeżdża na San Siro w kryzysie i z zamieszaniem wokół Salaha.

Piłkarze Interu
Inter przed wielkim testem. Liverpool w kryzysie, cel to awans do 1/8 finału

Inter wraca do europejskiej rywalizacji z poczuciem, że nadszedł moment przełomu. Drużyna Chivu wygrała efektownie z Como i liczy na energię San Siro, które często wynosiło ją ponad rzeczywiste możliwości. Liverpool Arrne Slota przylatuje do Mediolanu w trudnym momencie. Anglicy notują wyniki poniżej oczekiwań i zmagają się z konfliktem wokół Salaha.

Inter ma jasny cel. Zwycięstwo z Liverpoolem pozwoliłoby zapomnieć o porażkach w meczach z najmocniejszymi rywalami i znacząco przybliżyłoby zespół do awansu bez baraży. Chivu wie, że to wyjątkowa okazja. Jego drużyna jest czwarta w tabeli z dorobkiem 12 punktów, a w poprzednim sezonie do awansu wystarczyło ich 16.

Inter nie jest faworytem do wygrania całych rozgrywek, ale potrafi wykorzystać słabości przeciwnika. W poprzednich edycjach eliminował Bayern i Barcelonę, a takie osiągnięcia nie zdarzają się przypadkiem. Chivu liczy na charakter i doświadczenie swoich zawodników, a także na wsparcie Akanjiego, który dobrze zna Liverpool z Premier League.

Kolejna porażka nie przekreśliłaby szans Interu, ale ostudziłaby entuzjazm po czterech golach strzelonych Como. Otworzyłaby też na nowo dyskusję o realnej sile drużyny, która radzi sobie znakomicie z zespołami słabszymi, a wciąż szuka przełomu w starciach z największymi.

Inter ma jednak tę przewagę, że przystąpi do meczu w pełnym składzie, a duet Thuram – Lautaro prezentuje najlepszą formę w sezonie. San Siro po raz kolejny ma stać się miejscem, w którym drużyna Chivu zrobi krok ku europejskiej elicie.

