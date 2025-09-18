Neuer znów zapisał się w historii. Tylko trzech piłkarzy tego dokonało

Manuel Neuer dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy wygrali 100 meczów w Lidze Mistrzów. Do tej pory dokonało tego trzech piłkarzy.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer wygrał sto meczów w Lidze Mistrzów

Manuel Neuer został czwartym piłkarzem w historii, który osiągnął próg stu wygranych meczów w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium na inaugurację tej edycji rozgrywek pokonał u siebie Chelsea 3:1. 39-letni bramkarz wciąż jest ważnym elementem drużyny Bawarczyków i niebawem zapewne poprawi swój zwycięski dorobek w Champions League.

Wcześniej tego wyczynu dokonało tylko trzech piłkarzy. Najwięcej wygranych meczów w historii Ligi Mistrzów ma Cristiano Ronaldo. Portugalczyk schodził z boiska zwycięski aż 115 razy. Drugi w klasyfikacji jest Thomas Muller (111), a trzeci Iker Casillas (101). Neuer ma dużą szansę, aby niedługo wyprzedzić legendarnego Hiszpana.

Manuel Neuer ma w swoim dorobku dwa końcowe zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Wraz z Bayernem triumfował w sezonach 2012/13 oraz 2019/20. Kto wie, być może u schyłku kariery dorzuci do tego dorobku jeszcze jeden puchar. Ekipa Die Roten wyrasta na jednego z faworytów Champions League.

W 2. kolejce LM Bayern zagra z cypryjskim Pafos. Nie da się ukryć, że będzie to idealna okazja dla Neuera do zrównania się z Casillasem.