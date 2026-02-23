Mourinho wykonał zdecydowany gest. Gorąco przed meczem Real – Benfica

Jose Mourinho nie weźmie udziału w konferencji prasowej zarówno przed, jak i po meczu Real Madryt - Benfica - informuje Sky Sports News. Przypomnijmy, że w ostatnim spotkaniu trener zobaczył czerwoną kartkę i zabraknie go na ławce.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho zdecydował się nie brać udziału w konferencji prasowej

W najbliższą środę odbędzie się rewanżowe spotkanie Real Madryt – Benfica w rundzie play-off Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu bliżej awansu do 1/8 finału są Królewscy. Madrytczycy pokonali na wyjeździe zespół Jose Mourinho (1:0). Warto dodać, że trener Orłów zobaczył wtedy czerwoną kartkę, przez co zabraknie go przy linii bocznej podczas starcia na Bernabeu.

Według najnowszych informacji przekazanych przez serwis Sky Sports News potwierdził się to, co Mourinho zapowiadał tydzień temu. Portugalczyk nie weźmie udziału w konferencji prasowej ani przed meczem, ani po spotkaniu.

Z kolei na oficjalnej stronie Benfiki ukazała się informacja, że zamiast Mourinho z dziennikarzami będzie rozmawiał Joao Tralho, czyli asystent charyzmatycznego „The Special One”. To również on poprowadzi drużynę przeciwko Królewskim w środę wieczorem.

Tralho współpracuje z Mourinho od lipca 2025 roku. Na początku przez krótką chwilę był jego asystentem w Fenerbahce, a po zwolnieniu podążył z 45-latkiem do Lizbony. Wcześniej był zatrudniony jako jeden z asystentów Nuriego Sahina w Borussii Dortmund oraz tureckim Antalyasporze oraz pomagał Thierry’emu Henry w pracy z AS Monaco. Samodzielnie prowadził tylko jeden zespół, w latach 2020-2021 odpowiadał za wyniki portugalskiego klubu Vilafranquense.