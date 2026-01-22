Mourinho w tarapatach. Sensacja w Lidze Mistrzów o krok

Benfica pod wodzą Jose Mourinho może sensacyjnie odpaść z Ligi Mistrzów. Jej sytuacja przed ostatnią kolejką jest mocno skomplikowana.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Benfica musi liczyć na cud? Duży problem Mourinho

Jose Mourinho konsekwentnie traci swoją pozycję na rynku trenerskim. Ostatnie lata nie były dla niego szczególnie udane, odpowiadając za wyniki kolejno AS Romy oraz Fenerbahce. W połowie września wrócił do Portugalii, gdzie objął krajowego giganta. Dla Benfiki był to ruch w głównej mierze wizerunkowy, choć nie brakowało nadziei, że doświadczony szkoleniowiec na nowo ułoży drużynę i będzie w stanie rywalizować o najwyższe cele.

W lidze portugalskiej FC Porto zdaje się być poza zasięgiem, więc Benfica miała duże oczekiwania wobec gry w Lidze Mistrzów. Środowa porażka z Juventusem również tu mocno komplikuje sytuację, bowiem ekipa Mourinho jest bardzo blisko odpadnięcia z rozgrywek. Potrzebuje wręcz cudu, by zagrać w 1/16 finału.

Po siedmiu kolejkach Benfica ma na koncie raptem sześć punktów. Zajmuje dopiero 29. miejsce, a przed nią mecz z rozpędzonym Realem Madryt. Królewscy nie są jeszcze pewni miejsca w TOP8, więc na pewno nie odpuszczą tego spotkania. Portugalczycy z kolei potrzebują zwycięstwa, by w ogóle myśleć o wskoczeniu do czołowej 24.

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów na tak wczesnym etapie będzie kolejną rysą na wizerunku Mourinho. Jego Benfica w tej fazie Ligi Mistrzów wygrała tylko dwa spotkania – z Ajaksem Amsterdam (2-0) oraz Napoli (2-0).